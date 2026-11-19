Tenía 38 años. Su familia lo esperaba más tarde en casa, pero regresó sin vida. Roger Ángel Pérez era un motociclista que falleció al caer en un bache en la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México (CDMX).

El 18 de noviembre de 2026 circulaba sobre avenida Francisco del Paso y Troncoso, para llevar a su hijo de 15 años a la escuela, pero perdió el control y chocó contra un poste.

Cámara captó accidente de motociclista tras caer en bache

Una cámara de seguridad captó el momento en que Roger Ángel Pérez circulaba en su motocicleta y cae en el bache.

El hombre avanzó unos cuantos metros, pero al perder el control de la conducción, terminó chocando contra un poste, lo que provocó que él y su hijo cayeran cuando un transeúnte iba pasando.

A poca distancia quedó su hijo, quien no se imaginó que serían los últimos momentos que vería con vida a su papá.

Dan último adiós a motociclista que cayó en bache en CDMX

Hoy, en su domicilio de la colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco, familiares y amigos se reúnen para darle el último adiós.

Mientras la familia enfrenta esta pérdida, también exige justicia y que las autoridades respondan por las condiciones de las vialidades.

Colocan lámina para tapar bache luego de muerte de padre de familia

Tras el percance, las autoridades colocaron una lámina para cubrir el bache, el cual había sido reportado desde hace seis meses aproximadamente y nunca lo repararon.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició una investigación por homicidio culposo por otras causas por el fallecimiento de Roger Ángel Pérez.