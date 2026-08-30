¿Quién era Natasha Gutiérrez, la exregidora asesinada en un ataque armado en Oaxaca?

Momentos de terror se vivieron luego de que la exregidora Natasha Guiedani Gutiérrez Ruiz murió luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

El ataque se registró en las inmediaciones de la colonia Flor de Azalea, perteneciente a la agencia de Santa Cruz Tagolaba. De acuerdo con los primeros reportes, la ex funcionaria fue interceptada mientras se encontraba en un camino de terracería y posteriormente fue agredida a disparos.

Natasha Gutiérrez fue trasladada a un hospital tras el ataque

Tras la agresión, Natasha Guiedani Gutiérrez Ruiz fue trasladada de emergencia al Hospital de Especialidades de la localidad para recibir atención médica; sin embargo, la gravedad de las heridas provocadas durante el ataque armado derivó en su fallecimiento, según la información disponible sobre los hechos ocurridos en esta zona del municipio de Santo Domingo Tehuantepec.

El caso generó una nueva investigación por parte de las autoridades, quienes deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión y establecer quiénes participaron en el ataque.

¿Quién era Natasha Gutiérrez, ex regidora asesinada en Tehuantepec?

Natasha Guiedani Gutiérrez Ruiz era hija del fallecido líder comunal Anastasio Gutiérrez, conocido como “Tacho Canasta”.

Tras la muerte de su padre, Natasha Gutiérrez se encontraba al frente de la gestión relacionada con los predios que permanecen en litigio en la zona, de acuerdo con los datos difundidos tras el ataque.

Hasta el momento, la información proporcionada no establece un posible móvil de la agresión, por lo que corresponderá a las investigaciones determinar si existe alguna relación entre sus actividades y el ataque armado en el que perdió la vida.

Fiscalía de Oaxaca investiga el asesinato de Natasha Gutiérrez

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio de la ex regidora.

Las autoridades tendrán como objetivo reconstruir lo ocurrido en el camino de terracería donde Natasha Gutiérrez fue interceptada y agredida, además de identificar y localizar a los responsables.

Por ahora, la investigación continúa y será la Fiscalía de Oaxaca la encargada de informar sobre los avances en las indagatorias y las posibles líneas que se sigan para esclarecer el asesinato de la exregidora en Santo Domingo Tehuantepec.