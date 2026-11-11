Un nuevo operativo de fuerzas federales en Baja California permitió la detención de José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado por las autoridades como presunto integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como “La Rana” y “El Aquiles”, quienes encabezan una facción del Cártel de Sinaloa.

La captura se realizó en Tijuana y fue dada a conocer por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, quien detalló que el detenido presuntamente participaba en distintas actividades delictivas.

¿Quién es “Beto Leyva” y qué relación tiene con “La Rana” y “El Aquiles”?

José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, fue identificado por las autoridades federales como una persona cercana a los hermanos René y Alfonso Arzate García.

Ambos son señalados como líderes de una facción del Cártel de Sinaloa que mantiene presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

Según las investigaciones presentadas por García Harfuch, “Beto Leyva” formaría parte del círculo cercano de estos dos personajes y presuntamente desempeñaba funciones relacionadas con las operaciones criminales de dicha estructura.

Sin embargo, las autoridades no detallaron públicamente desde cuándo habría comenzado su relación con los hermanos Arzate García ni cuál era su posición exacta dentro de la organización.

¿De qué delitos acusan a “Beto Leyva”?

Uno de los principales señalamientos contra José Alberto “N” está relacionado con el presunto tráfico de personas desde Tijuana hacia distintas ciudades de Estados Unidos, particularmente San Diego y San Ysidro, California.

De acuerdo con la información de inteligencia, el detenido presuntamente coordinaba el traslado de migrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

Además, las autoridades lo relacionan con secuestros de personas migrantes, por quienes supuestamente se exigían pagos a sus familiares que se encontraban en territorio estadounidense a cambio de obtener su liberación.

Otro de los señalamientos está relacionado con el manejo de negocios que presuntamente eran utilizados para lavar dinero de la organización criminal.