¿Quién es Christian Lara, la querida periodista que regresa a Hechos Meridiano tras dejar a su esposo Roberto Ruiz?

Después de años de compartir pantalla y convertirse en una de las duplas más reconocidas de Azteca Noticias, Roberto Ruiz y Christian Lara tomarán caminos distintos dentro de la conducción de programas de TV Azteca, marcando una nueva era en la televisión mexicana.

¿Quién es Christian Lara, conductora de TV Azteca?

Christian Lara es una de las periodistas con una trayectoria más amplia dentro de Azteca Noticias. Su carrera en la televisora comenzó en junio de 2001, cuando se incorporó a Azteca Bajío para participar en las transmisiones de El 7 del 7.

A partir de entonces, su carrera fue creciendo frente a las cámaras. Entre 2004 y 2006 estuvo al frente de Hechos Meridiano Bajío y posteriormente llegó a TV Azteca México, donde continuó desarrollándose dentro de los espacios informativos.

En diciembre de 2012 asumió la conducción de Hechos Meridiano, programa en el que permaneció durante varios años y que se convirtió en uno de los espacios más importantes de su trayectoria.

También formó parte de Hechos Sábado y Hechos AM, además de desempeñarse como reportera de noticias.

Fue precisamente durante una de esas etapas profesionales cuando su camino se cruzó con el de Roberto Ruiz. Con el paso del tiempo, la relación profesional también se convirtió en una historia personal y ambos terminaron formando una familia.

El regreso de Christian Lara a Hechos Meridiano

Para entender el nuevo movimiento de 2026 hay que recordar otro cambio importante, el 30 de abril de 2023, Christian Lara se despidió de Hechos Meridiano después de aproximadamente una década al frente del espacio junto a Alejandro Villalvazo.

Aquella salida abrió una nueva etapa para la periodista, quien comenzó entonces un proyecto junto a su esposo, Roberto Ruiz dentro del canal; fue a partir del 1 de mayo de 2023 cuando ambos compartieron pantalla en ‘Nosotros, Ustedes y Hechos, con los Ruiz Lara’, un proyecto que les permitió llevar su química como pareja y periodistas a un mismo espacio informativo.

Ahora, en 2026, llega un nuevo ajuste: Roberto Ruiz y Christian Lara dejarán de compartir programa y Christian, además, vuelve a quedar vinculada con Hechos Meridiano, espacio que ya forma parte de los capítulos más importantes de su trayectoria.

¿Qué pasará con Roberto Ruiz en TV Azteca?

La respuesta es clara: Roberto Ruiz continuará en TV Azteca, el conductor seguirá formando parte de la oferta informativa de la televisora, ahora en una nueva faceta vinculada con ADN Noticias.

De esta manera, aunque la audiencia dejará de ver a Roberto y Christian compartiendo el mismo programa, ninguno de los dos abandona la televisora.