El día de hoy se dio a conocer la detención de César Daniel N , alias “El Topo”, y a dos personas más. “El Topo” contaba con órdenes de aprehensión por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

Vínculos con el CJNG y actividades delictivas en Guadalajara

De acuerdo con las investigaciones, “El Topo” operaba como uno de los cabecillas principales de una célula de “Los Deltas”, identificado públicamente como el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dentro de la organización criminal, se le señala como el presunto responsable del trasiego de drogas y armamento, además de vincularlo con delitos federales como el lavado de dinero, la extorsión y el secuestro, consolidando así su papel como operador clave en la logística del grupo delictivo.

El secuestro de Jaime Barrera en 2024: así ocurrió su desaparición y rescate en Jalisco

La orden de aprehensión contra César Daniel N, alias “El Topo”, se remonta a los hechos ocurridos en marzo de 2024, cuando el periodista Jaime Barrera Rodríguez fue privado de la libertad en Guadalajara tras salir de su espacio radiofónico.

La desaparición movilizó tanto a familiares como al gremio periodístico y a corporaciones de seguridad estatales y federales durante más de dos días de búsqueda.

El comunicador fue localizado con vida el 13 de marzo de 2024 mediante un operativo en el que participaron fuerzas federales en el municipio de La Magdalena, Jalisco.

Aunque la Fiscalía estatal confirmó entonces que el periodista regresó a casa en buen estado de salud, las autoridades precisaron que en ese momento no se habían registrado personas detenidas, por lo que las carpetas de investigación permanecieron abiertas para dar con los responsables materiales e intelectuales.

Tras recuperar su libertad, Barrera relató que permaneció cautivo con los ojos vendados e hincado, tiempo durante el cual fue cuestionado directamente sobre su trabajo informativo y sobre quién le ordenaba escribir ciertos temas.

Al no haberse exigido ningún pago económico a cambio de su liberación, el periodista sostuvo que el hecho no respondió a un secuestro convencional, sino a un acto de intimidación directa por su labor periodística, antecedente que hoy sustenta la captura y judicialización de los presuntos implicados.

Así opera el Cártel Jalisco Nueva Generación en México

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y financiera en México, surgida alrededor de 2010 tras la fractura del Cártel del Milenio y la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”, entonces operador clave del Cártel de Sinaloa en el occidente del país.

Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el grupo consolidó su base de operaciones en Jalisco y Colima antes de emprender una agresiva expansión territorial mediante alianzas locales y confrontaciones directas contra organizaciones rivales.