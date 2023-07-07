¿Por qué Francisco García Cabeza de Vaca dice ser un perseguido político?

Este viernes 7 de julio, el hermano de Francisco García Cabeza de Vaca registró al exgobernador de Tamaulipas al proceso de Va por México para ser el Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México. Ante esto, Cabeza de Vaca afirmó que no acudió él personalmente porque es un "perseguido político"; esta es la historia del panista y por qué está señalado de algunos delitos.

“Se han de preguntar ustedes porque no estoy presente, la respuesta es clara y simple por que soy un perseguido político”, dijo en una transmisión en vivo. El panista afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo atacó y difamó en diversas ocasiones, además de que los delitos por los que se le acusa son fabricados por su misma administración y se inició un proceso de desafuero en su contra, el cual afirmó "ha sido el único en la historia de México".

¿Saben por qué no fue @fgcabezadevaca a registrarse personalmente?



Porque es un PERSEGUIDO POLÍTICO por @lopezobrador_ y Morena.



El gobierno no puede ganar a la buena y por eso agrede y persigue a la oposición.



Pero que quede claro: VAMOS A GANAR con el #FrenteAmplioPorMéxico… — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) July 7, 2023

¿Quién es Francisco Javier García Cabeza de Vaca?

Francisco Javier García Cabeza de Vaca nació en Reynosa, Tamaulipas, el 17 de septiembre de 1967; fue gobernador de la entidad en el periodo de 2016 a 2022, cuando el morenista Américo Villarreal lo reemplazó. Es miembro activo del blanquiazul desde 1999; de 2005 a 2007 fue presidente municipal en Reynosa y electo como diputado local en dos ocasiones, además, en 2012 fue electo como senador de la República.

Desde principios de 2021, el panista fue acusado de diversos delitos, por lo que en febrero de ese año la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del entonces gobernador del estado; sin embargo, el Congreso de Tamaulipas rechazó dicha solicitud. Cabe destacar que está dentro de los señalados por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por haber recibido sobornos siendo senador.

¿Qué hizo el gobernador Cabeza de Vaca?

Actualmente el exgobernador de Tamaulipas es investigado por delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y delincuencia organizada; sin embargo, un juez retiró la orden de aprehensión que había en su contra.

Cabeza de Vaca ha negado en todo momento las acusaciones, mismas por las cuales se han girado órdenes de aprehensión desde que era gobernador. Al perder el fuero, se dio por hecho de que se encuentra recluido en Estados Unidos; sin embargo, esto aún no se sabe.

Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas destacó recientemente que suman ya 52 carpetas de investigación interpuestas ante la Fiscalía por las supuestas desviaciones en el proceso de entrega-recepción en la administración de Francisco García Cabeza de Vaca.