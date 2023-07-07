Francisco García Cabeza de Vaca se registra como aspirante de Va por México

Este viernes 7 de julio, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca se registró como aspirante a ser el Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México; sin embargo, fue su hermano, Ismael García Cabeza de Vaca quien acudió a la sede en su representación.

Fue cerca de las 10:00 horas de este viernes cuando el hermano del exgobernador asistió para entregar los documentos y completar su registro como aspirante al proceso del bloque opositor. En el lugar estuvieron también presentes la esposa e hijos del exsenador.

Cabeza de Vaca dio a conocer sus aspiraciones presidenciales ante la Reunión plenaria con diputados y senadores del PAN en mayo pasado.

#IMPORTANTE | Ismael García Cabeza de Vaca acudió en nombre de su hermano el exgobernador de #Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca a registrarlo como #aspirante a hacer el responsable de la construcción del #FrenteAmplio por #México. pic.twitter.com/Za2LEHAXOk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 7, 2023

“Juanito” no pudo registrarse como candidato a Va por México porque le faltaron documentos

Rafael Acosta, “Juanito”, no fue recibido este viernes en la Torre Azul porque le faltaron documentos, entre ellos, el tres de tres contra la violencia, además de que no tenía cita. En entrevista para FIA dijo que le darían cita para mañana o el domingo; sin embargo, advirtió que si el Comité Técnico le rechaza el registro realizará una huelga de hambre.

Asimismo, dijo que reunirá las 150 mil firmas que se establece como requisito “con el favor de Dios” y apuntó que a pesar de no tener recursos, la gente siempre ayuda ofreciendo techo o comida. Finalmente dijo que apoyará a quien resulte ganador en el proceso de Va por México.

NO TENÍA CITA.



Rafael Acosta, #Juanito, no fue recibido este viernes en la Torre Azul para registrarse como aspirante del #FrenteAmplio por #México porque le faltaban documentos, entre ellos, el tres de tres contra la #violencia. pic.twitter.com/SRKQfebJta — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 7, 2023

¿Cuándo es la última fecha de registro para los aspirantes de Va por México?

Cabe recordar que Juanito se encontraría en la fecha límite para realizar el registro correspondiente al proceso de Va por México, pues esta sería el próximo domingo 9 de julio. Posteriormente, el 10 de agosto se realizará el primer foro en el que participarán aquellos que se inscribieron.

El primero en registrarse para el proceso de Va por México y llegar a ser el Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México fue el presidente de la Cámara Alta, Santiago Creel, el pasado martes 4 de julio. Posteriormente, llegó la senadora con licencia, Xóchitl Gálvez y Gabriel Quadri.

Al día siguiente se inscribieron Silvano Aureoles y Beatriz Paredes.