Además de la captura de Fausto Isidro N, alias “Chapo Isidro”, fuerzas federales y estatales confirmaron que Germán N, alias Serafín, también fue capturado como el segundo detenido del mismo operativo ejecutado en Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial del Gabinete de Seguridad de México, Serafín está identificado como el segundo al mando dentro de la estructura delictiva Beltrán Leyva, organización encabezada por el Chapo Isidro y aliada de la facción Los Mayos.

En Guasave, Sinaloa, elementos de Fuerzas Especiales de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con personal militar comisionado en @sspsinaloa1, detuvieron a Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”, identificado como jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado… pic.twitter.com/KHfrW7WZXE — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 21, 2026

En la misma intervención realizada en el norte de Sinaloa también fue asegurado un tercer objetivo, José N, señalado por las autoridades como el operador financiero del grupo criminal.

Con ello, el despliegue logró neutralizar de manera simultánea al líder principal, a su segundo al mando y al encargado de las finanzas de la célula delictiva.

Cómo cayó el segundo detenido y qué pasó después en Sinaloa

La detención de Germán N, alias Serafín, junto con la del Chapo Isidro y José N, se concretó mediante una acción coordinada entre elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en conjunto con personal militar comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Según la autoridad federal, el golpe fue producto de labores de inteligencia y de la cooperación bilateral con Estados Unidos, país que mantiene una orden de extradición contra Fausto Isidro N y lo ubica entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, además de contar con orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Inmediatamente después de confirmarse las capturas en Guasave, se registraron bloqueos en distintos puntos de Sinaloa, por lo que las corporaciones federales y estatales activaron un despliegue de seguridad para liberar las vialidades afectadas, proteger a la población y mantener vigilancia permanente en la entidad.