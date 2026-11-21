El narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, del Cártel de Guasave, y aliado de “La Mayiza”, fue detenido este 21 de noviembre de 2026.

Fuentes del Ejército Mexicano confirmaron a Azteca Noticias la captura de este narcotraficante, quien en las próximas horas será trasladado a instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de uno de los criminales más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

Balaceras en Guasave se desatan

Previo a su arresto, se registraron balaceras en Guasave contra elementos de las fuerzas federales de seguridad en la zona, lo que provocó pánico en la población.

#URGENTE | Se reportan ataques de #narcoterrorismo, con enfrentamientos armados y quema de vehículos en distintas zonas de Guasave, Sinaloa.https://t.co/se1E5WzkiI pic.twitter.com/JE5GzNHinl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

🚨 ¡NOCHE DE #NARCOVIOLENCIA EN GUASAVE, SINALOA!



El municipio se encuentra en medio de balaceras tras una agresión armada contra fuerzas federales.



Autoridades desplegaron un operativo de seguridad y pidieron a la población resguardarse y evitar salir a las calles.



⚠️ La… pic.twitter.com/CdLHe7K7yA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

La Secretaría de Seguridad Pública informó previamente que se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que pidió a las personas resguardarse y no transitar por las vialidades.

La #SSPSinaloa informa que, este viernes 20 de noviembre de 2026, se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades.



Las… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 21, 2026

En algunos puntos se reportan automóviles incendiados y, de acuerdo con videos en redes sociales, desde el aire un helicóptero realizó disparos.

#ÚLTIMAHORA ⚠️ "Vale más que no le hablen al Gobierno". Hombres armados ingresaron a una clínica de Guasave, Sinaloa, para exigir que el personal médico atienda a presuntos gatilleros heridos.



Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o… pic.twitter.com/7lBxrPjY4o — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

El pánico se extendió hasta el estadio de los Algodoneros donde se llevaba un partido de beisbol, pero debido a los disparos que se escuchaban, este fue suspendido y el lugar tuvo que ser desalojado.

🚨Así se vivió la noche de narcoterrorismo durante un partido de beisbol en el estadio de los Algodoneros en Guasave, Sinaloa.



Autoridades piden no salir de casa. https://t.co/se1E5WzS8g pic.twitter.com/KQAn3ZCypA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

¿Quién es “Chapo Isidro”? Era buscado por EU

Fausto Isidro Meza Flores es señalado como presunto líder del Cártel de Guasave, organización relacionada con enfrentamientos armados, secuestros, asesinatos, torturas y extorsiones para mantener el control de su territorio, de acuerdo con el Departamento de Estado de EU.

Se le imputa la muerte de policías del estado de Sinaloa, militares y agentes, así como de miembros de otras organizaciones criminales que operan en México.

Algunos de estos enfrentamientos ocurriero en Sonora, México, cerca de la frontera entre Arizona y México.

El 14 de septiembre de 2017, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares para capturar al “Chapo Isidro” y el 4 de febrero de 2025, el FBI anunció que Meza Flores había sido incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados.

Dicha organización criminal controla importantes rutas de narcotráfico, así como laboratorios y centros de producción de drogas, las cuales son transportadas en aviones, embarcaciones y camiones con remolque a Estados Unidos.

Durante más de 20 años, la organización criminal de la que Meza Flores sería líder ha sido responsable del contrabando de varias toneladas de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia ese país.

El 2 de mayo de 2012, Meza Flores fue acusado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por:

Conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina

Posesión y distribución

Uso de un arma de fuego

El 26 de noviembre de 2019, un gran jurado federal emitió una acusación formal modificada que los imputaba por delitos de narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego.

Con información de Federico Anaya