¿Quién es Juan Manuel Jiménez, el conductor que sustituye a Jorge Zarza en Hechos Domingo?
Conoce a Juan Manuel Jiménez, el joven periodista que toma la estafeta que pasa Jorge Zarza y conduce el noticiero Hechos Domingo.
Azteca Noticias inicia una nueva etapa con el mejor talento en sus programa de noticias, tal es el caso de Hechos Domingo, anteriormente conducido por Jorge Zarza, que a partir del 6 de septiembre de 2026 será el periodista Juan Manuel Jiménez el titular; quién este conductor.
¿Quién es el conductor Juan Manuel Jiménez?
En sus propias palabras, Juan Manuel Jiménez se considera un mexicano profundamente interesado en comprender su país y ayudar a que los demás entiendan lo que ocurre a su alrededor.
Aunque proviene de una familia donde sus padres y hermanos estudiaron Derecho y se dedicaron a esa profesión, Juan Manuel Jiménez prefirió el periodismo con la intención de acercarse a las campañas políticas, pero hacia el final de la carrera de Comunicación descubrió la radio y la televisión, formato en el que se dedicaría años más adelante.
Juan Manuel Jiménez se planteó como objetivo el acercar a la gente la información para que la comprendiera, por ello es que su estilo se distingue en explicar aquellos temas que resultan complejos y mantiene la convicción de defender la libertad por encima de todo.
Pero también entiende que el periodismo es denunciar injusticias, hacer las preguntas necesarias y ofrecer información útil para la vida cotidiana.
Fuera de cuadro, Juan Manuel Jiménez es esposo de Nury Novelo y papá de Lorenzo Jiménez, quienes son el centro de su vida y su principal impulso. Disfruta hacer ejercicio junto a su esposa, compartir tiempo con su familia y conocer nuevas culturas.
Es triatleta y actualmente se prepara para conquistar su primer Ironman, un reto que refleja la disciplina, constancia y determinación con las que también enfrenta su vida profesional. Entre sus grandes aficiones se encuentran viajar y descubrir nuevos destinos.
Además de nformar, Juan Manuel tiene una afición por organizar viajes, actividad a la que califica de "talento oculto". También disfruta de visitar restaurantes, probar nuevos sabores, incluso se reconoce como un “comelón profesional”.
¿Horario y cómo ver Hechos Domingo en vivo?
Hechos Domingo conducido por Juan Manuel Jiménez iniciará este 6 de septiembre en punto de las 8:00 horas, el noticiero puede sintonizarse a través de las plataformas de Azteca Noticias y adn Noticias, además de Azteca UNO.
¿Qué pasará con Jorge Zarza?
El periodista Jorge Zarza seguirá informando, pero ahora desde otro espacio dentro de Azteca Noticias, de lunes a viernes, donde con su larga trayectoria y profesionalismo ya conocido dará cuenta del acontecer nacional en Hechos AM a partir del 31 de agosto de 2026 en punto de las 7:00 horas.
A través de sus redes sociales, el periodista dio a conocer que dejaría Hechos Domingo, noticiero donde permaneció por cinco años durante los cuales desde temprana hora informaba a miles de hogares para que iniciaran bien informados.