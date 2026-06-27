Quién es Lance Schroyer, el veterano nominado por Trump para dirigir el ICE

El presidente Donald Trump anunció este sábado su intención de nominar a Lance Schroyer como el nuevo director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Siguiendo la agenda de mano dura contra la migración ilegal en Estados Unidos, el presidente respalda a Schroyer por su larga trayectoria policiaca para liderar la agencia encargada de ejecutar la estricta política de detenciones y deportaciones de la actual administración.

A través de sus redes sociales, Trump elogió la experiencia del nominado y urgió al Senado a proceder con una confirmación inmediata: "Lance tiene más de 29 años de experiencia en el cumplimiento de la ley en Oklahoma. Tiene lo necesario para detener y deportar a criminales extranjeros a un ritmo nunca antes visto".

¿Cuál es su trayectoria?

A diferencia de otros funcionarios federales, la carrera de Lance Schroyer se ha forjado principalmente a nivel estatal y operativo, y combina sus credenciales militares con la experiencia en seguridad pública en todo el país:

Cuenta con casi tres décadas de servicio policial en Oklahoma, donde se desempeñó durante años como patrullero estatal.

Formó parte del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, un trasfondo que la administración de Trump suele priorizar para los liderazgos en agencias de seguridad nacional.

Aunque no ha liderado oficinas a nivel federal en Washington, Schroyer y tiene experiencia operativa en el programa 287(g) que es un acuerdo de colaboración entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU (ICE) y agencias policiales locales o estatales. Permite a los agentes capacitados actuar con autoridad migratoria para identificar, interrogar y procesar a inmigrantes indocumentados detenidos por delitos.

¿Por qué es un nombramiento clave y polémico?

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respaldó la nominación porque Schroyer viene directamente del trabajo de campo en operaciones a gran escala. Mullin también recordó un dato institucional crítico: el ICE ha operado mediante directores interinos y no ha tenido un jefe titular ratificado por el Senado desde principios de 2017.

La llegada de Schroyer a la jefatura del ICE ocurriría en un momento de máxima tensión política y social en torno a la agencia. Los grupos de derechos civiles mantienen duras críticas contra los métodos de detención masiva aplicados durante el último año, señalando que violan las libertades civiles. Además, el escrutinio público sobre el organismo se intensificó notablemente tras el trágico incidente de enero pasado en Minnesota, donde agentes del ICE mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses (Alex Pretti y Renee Good), desatando protestas en todo el país.

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El presidente estadounidense anunció la designación de Schroyer para encabezar el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), destacando su trayectoria de más de 29 años en las fuerzas del orden… pic.twitter.com/4ElqUef1O0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2026

Todavía no está confirmado

El nombramiento de Schroyer tendrá que pasar obligatoriamente por el filtro del Senado. Se anticipa que el proceso de confirmación reabra el debate nacional sobre los límites de las políticas migratorias. Los legisladores examinarán a fondo su historial en las fuerzas del orden de Oklahoma, su postura frente a las prioridades de expulsión de extranjeros y su capacidad para liderar una de las agencias más grandes y controversiales del gobierno federal.