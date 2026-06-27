Hay nuevo pasaporte de EU de edición especial por el 250° Aniversario con la foto de Trump: ¿Cómo conseguirlo?

El presidente Donald Trump acaba de revelar el diseño de un nuevo pasaporte estadounidense de edición limitada para conmemorar el 250º aniversario del país.

Si estás a punto de renovar tu documento o eres un turista visitando Estados Unidos, aquí te explicamos qué cambia, cómo obtenerlo y las implicaciones de su nuevo mensaje.

¿Qué cambia en el diseño?

La libreta conmemorativa sustituye la imagen de Francis Scott Key (el autor de la letra del himno nacional estadounidense) por nuevos elementos en su diseño y un mensaje que suena más a advertencia.

Tiene una imagen de Trump (basada en su retrato oficial del Smithsonian) asomándose sobre el Escritorio Resolute, acompañada de su firma.

La página opuesta tiene la pintura de la firma de la Declaración de Independencia, una obra de John Trumbull y que es una pieza de arte histórico representativo de EU.

Como toque final se lee la frase "¡Bienvenidos, pero pórtense bien!" ("Welcome, but be good!").

¿Cómo solicitarlo, o evitarlo?

Pero este pasaporte no va a estar al alcance de todos, al menos no desde cualquier lugar.

Si quieres el nuevo diseño debes realizar el trámite de renovación en persona exclusivamente en la Agencia de Pasaportes de Washington. Será el documento que se entregue por defecto en esa oficina a cualquier ciudadano que aplique, hasta agotar existencias.

Si prefieres el diseño tradicional solo tienes que hacer tu trámite en línea o en cualquier otra oficina de pasaportes del país. Estas vías mantendrán el formato estándar actual.

¿Qué significa esto para los turistas y extranjeros?

La frase "Welcome, but be good!" va de la mano con nuevas medidas migratorias. El gobierno estadounidense ha implementado políticas de revisión mucho más estrictas para los visitantes. La advertencia es un recordatorio explícito de que se exige a los turistas y no inmigrantes un respeto absoluto por las leyes e instituciones de EU.

Esta exigencia se activa en un momento de altísimo tráfico internacional, por los cientos de miles de turistas que se encuentran actualmente en el país para los partidos finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en julio.

Este pasaporte es solo una parte de las festividades de "America250", las cuales incluyen una Gran Feria Estatal en el National Mall y un futuro Gran Premio de automovilismo en Washington D.C. programado para agosto.

