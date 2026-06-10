Congreso de EU aprueba 70 mil MDD para I.C.E. y blindar la frontera con México

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un masivo paquete financiero de 70,000 millones de dólares destinado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza (CBP). La iniciativa, que salió adelante con un margen pequeñísimo de 214 votos a favor frente a 212 en contra, pone fin a cuatro meses de parálisis presupuestal en las agencias de control migratorio y avanza directo a la Casa Blanca para la firma y promulgación del presidente Donald Trump.

La aprobación representa una victoria política crucial para el gobierno de Trump, aunque el camino para lograrlo expuso profundas grietas dentro del propio partido republicano y obligó al liderazgo de la Cámara, encabezado por el líder de la mayoría Steve Scalise, a negociar voto por voto en una jornada marcada por ausencias debido a las elecciones primarias en varios estados.

🚨 BREAKING: President Trump SIGNS $70 billion in ICE and Border Patrol funding through the end of his term through 2029, meaning Democrats have LOST the ability to hold our border hostage in government shutdowns



BIG WIN! 🇺🇸



"The Secure America Act provides $38 billion to ICE,… pic.twitter.com/PT5Oq7twll — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 10, 2026

Es polémico por la ventaja con la que se blinda

Más allá de la gigantesca cifra de dinero, lo que ha encendido las alarmas en Washington es el mecanismo legal utilizado por los republicanos. Por primera vez en la historia moderna del Congreso, se utilizó el proceso legislativo conocido como reconciliación presupuestaria para financiar agencias operativas del gobierno por múltiples años:

A diferencia de los presupuestos anuales ordinarios, este paquete garantiza los fondos para ICE y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump y más allá (hasta el año fiscal 2029), evitando de golpe futuros bloqueos por un cierre de gobierno. Al usar la vía de la reconciliación, el proyecto pudo ser aprobado previamente en el Senado por una mayoría simple, desarmando la capacidad de los demócratas de bloquear la propuesta mediante el tradicional veto legislativo.

Este acuerdo se había retrasado

Aunque el centro del proyecto era el financiamiento fronterizo, el debate se estancó durante semanas debido a disputas internas de los propios republicanos que nada tenían que ver con la migración. Los legisladores moderados condicionaron su apoyo a cambio de frenar el polémico "Fondo contra la Instrumentalización" del Departamento de Justicia (un fondo de 1,800 millones de dólares diseñado para pagar a personas que alegaran haber sido procesadas injustamente), mientras que otros exigían partidas para la seguridad de eventos privados del presidente, como su proyecto de salón de baile.

Por el otro lado, la bancada demócrata cerró filas en contra del paquete. Su postura radical en contra de dar "un solo centavo más a ICE" se agudizó tras los trágicos incidentes ocurridos en Minneapolis a finales de enero, donde agentes federales mataron a los ciudadanos Renée Good y Alex Pretti durante una redada migratoria, un suceso que congeló las negociaciones binacionales.

Les urgían de los fondos

La urgencia por destrabar los recursos, de acuerdo con el ala republicana, responde a que ICE y la Patrulla Fronteriza operaban con presupuestos de emergencia recortados desde febrero. Steve Scalise argumentó que el Departamento de Seguridad Nacional necesita inyecciones inmediatas de capital para robustecer la vigilancia en el interior del país y en los puertos de entrada, especialmente de cara a la gestión de eventos internacionales masivos de alta seguridad que se aproximan en el calendario del país, como la Copa del Mundo de la FIFA 2026™.