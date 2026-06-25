Cierra el centro de detención para migrantes Alligator Alcatraz en Florida: se quedó sin detenidos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó el cierre definitivo de las operaciones en la instalación temporal de detención migratoria conocida como Alligator Alcatraz, ubicada en los terrenos del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, en la región de los Everglades. Durante una conferencia de prensa realizada en el sitio, el mandatario estatal estuvo acompañado por el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, para anunciar el inicio formal de las labores de desmantelamiento del complejo.

De acuerdo con las declaraciones del gobernador, la base cumplió con el propósito para el cual fue diseñada y actualmente registra una población de cero detenidos. Los migrantes indocumentados que permanecían en el lugar fueron desalojados previamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y transferidos a otros centros federales, una medida que inicialmente se justificó como una acción preventiva ante el comienzo de la temporada de huracanes.

Immigration enforcement has been a state priority since I’ve been governor.



We stood up Alligator Alcatraz to help address the failures of the Biden administration on immigration enforcement and bolster the Trump administration’s efforts to resume interior enforcement and… pic.twitter.com/ZaDDOZeIfr — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 25, 2026

Lo convertirán en parque nacional

Cuando anunciaron que cerraría el centro dedetención, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, habló sobre el interés local de vender estos terrenos al Servicio de Parques Nacionales una vez que concluya el proceso de desincorporación física de las estructuras.

La funcionaria local señaló que desde la apertura del centro existieron preocupaciones serias tanto por las condiciones humanitarias del confinamiento como por la ocupación de un espacio adyacente a uno de los ecosistemas naturales más frágiles del mundo. Con la salida de las agencias de seguridad, las autoridades locales buscarán que la zona se integre permanentemente a los proyectos de restauración ambiental de los Everglades.

Este centro de detención fue muy criticado

La base de Alligator Alcatraz fue construida en tiempo récord el año pasado a menos de 80 kilómetros de Miami Beach como una alternativa de emergencia para ampliar la capacidad de custodia del gobierno federal. A pesar de ser defendida por las corporaciones de seguridad bajo el argumento de contar con estándares elevados, la instalación enfrentó constantes críticas y demandas legales durante su periodo de funcionamiento.

Durante las inspecciones realizadas por legisladores, entre ellos la representante Debbie Wasserman Schultz, se denunciaron problemas de hacinamiento, temperaturas extremas y falta de acceso adecuado a representación legal para los internos. Asimismo, organizaciones civiles como Friends of the Everglades mantuvieron litigios activos debido al impacto ecológico de la infraestructura en tierras vecinas a territorios indígenas, catalogando el proyecto como un fallo en la aplicación de las normativas de protección ambiental básicas en el estado de Florida.