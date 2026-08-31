¿Quién es Manuel López San Martín? El perfil del nuevo conductor de Hechos AM.

TV Azteca da el salto a una importante reestructuración en su barra informativa matutina con la llegada de Manuel López San Martín como conductor titular de Hechos AM, espacio emblemático de Azteca Noticias. Este cambio se da en el marco de una renovación integral en el formato del noticiero, tras la salida de Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leonardo Arriaga.

Con una reconocida trayectoria en prensa escrita, radio y televisión, el periodista asume el reto de encabezar una nueva etapa en las mañanas de la televisión abierta, aportando un estilo analítico y crítico frente a la coyuntura política y social del país. Representando una de las voces más fuertes para evidenciar las contradicciones del gobierno encabezado por Morena.

¿Le tienen miedo al movimiento del sombrero?



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¿Quién es Manuel López San Martín, periodista de Azteca Noticias?

Manuel López San Martín es un destacado periodista, politólogo, columnista y conductor de radio y televisión mexicano. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. A lo largo de más de 15 años de carrera, ha colaborado en diversos medios de comunicación nacionales de alto prestigio, destacando como analista político y titular de espacios informativos líderes en MVS Noticias y la propia pantalla de ADN Noticias y TV Azteca.

López San Martín se ha consolidado como una de las voces informativas más influyentes de la prensa nacional, caracterizado por su independencia editorial y un firme rigor periodístico. Su postura crítica frente a las decisiones del partido en el poder, Morena, lo ha posicionado como un referente del debate político contemporáneo y como un interlocutor incisivo, lo cual le ha ocasionado ser señalado en reiteradas ocasiones dentro de las conferencias matutinas del Gobierno Federal por sus cuestionamientos hacia las políticas públicas oficiales.

En 2024, su trayectoria alcanzó un hito de proyección internacional al ser designado por el Instituto Nacional Electoral (INE) como moderador del Primer Debate Presidencial.

¿Cuántos años tiene Manuel López San Martín?

López San Martín nació el 28 de mayo de 1989 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 37 años de edad. Pese a su juventud, cuenta con una sólida trayectoria en el ejercicio periodístico que abarca la conducción de noticieros estelares, la publicación de libros sobre política local y nacional, así como el análisis continuo de la agenda pública en columnas de opinión.

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Horario para ver Hechos AM en vivo por TV Azteca

Como parte de los ajustes de programación en Azteca Noticias, la emisión de Hechos AM modifica su formato dinámico para concentrar la información más relevante de la jornada. El noticiero conducido por Manuel López San Martín se transmite totalmente en vivo de lunes a viernes en un nuevo horario de 07:00 a 09:00 horas (tiempo del centro de México) a través de la señal de Azteca Uno, así como en las redes sociales y el portal web de Azteca Noticias.