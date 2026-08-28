Oficial: TV Azteca hará cambio radical a Hechos AM; llega Manuel López San Martín a las mañanas

A partir del 31 de agosto, la división de noticias de TV Azteca iniciará una renovación integral que contempla el lanzamiento de conceptos renovados, estructuras dinámicas y conductores en las emisiones de Hechos por Azteca Uno.

La estrategia responde a la necesidad de hacer frente al fenómeno global de las notas falsas y la manipulación informativa, apostando por coberturas multiplataforma que acompañen de cerca al televidente en cualquier soporte digital, respaldadas por un periodismo riguroso y siempre comprometido con la transparencia.

Los cambios confirmados en Hechos AM en TV Azteca

Dentro de esta reestructuración, el espacio informativo de las mañanas sufrirá una transformación profunda. La emisión de Hechos AM cambiará por completo de titularidad: los conductores Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leonardo Arriaga dejan el espacio, cediendo la estafeta periodística a Manuel López San Martín, quien asumirá la conducción en emisión individual.

Asimismo, el noticiero ajustará su formato técnico y de contenidos, ampliando su duración a un bloque de dos horas, el cual se transmitirá de 7:00 a 9:00 de la mañana de lunes a viernes para acompañar a la audiencia con las noticias más relevantes.

¿Quién es Manuel López San Martín?

Manuel López San Martín es un politólogo por la Universidad Iberoamericana, columnista y reconocido periodista de radio y televisión que se ha consolidado como una de las voces críticas más incisivas del mapa mediático nacional. Su trayectoria ha destacado por ser uno de los periodistas que cuestionan de forma frontal las inconsistencias, omisiones e incongruencias de Morena, el partido en el poder.

Esta postura de escrutinio constante lo ha llevado a ser señalado de manera reiterada desde la tribuna oficialista, figurando incluso en la lista de personajes incómodos de la oposición y la prensa crítica que el Gobierno Federal ha exhibido en las conferencias mañaneras. Moderador del primer debate presidencial de 2024 y conductor de espacios como República MX, Manuel López San Martín aportará a Hechos AM un estilo riguroso para cuestionar al poder y ofrecer el análisis que la audiencia exige día con día.

