Parastoo Ahmadi desafió las reglas con su voz y pagó un precio brutal. El lunes 23 de noviembre de 2026, autoridades de Irán dieron 74 latigazos a esta cantante iraní y a cuatro miembros de su equipo en la Fiscalía de Qom. Iran Human Rights (IHRNGO) difundió el hecho citando al abogado Mostafa Nili y señaló que cantar o elegir qué vestir jamás merece un castigo físico.

¿Quién es Parastoo Ahmadi y por qué recibió 74 latigazos?

Parastoo Ahmadi es una cantante iraní que llamó la atención en diciembre de 2024 tras publicar en internet su “Concierto de la Caravanserai”. Ella grabó el show sin público presencial en la antigua posada Deir-e Gachin, cerca de Qom, ciudad santa chiita. En el video, la artista cantó junto a músicos varones con un vestido negro largo sin mangas y el cabello descubierto.

La justicia iraní llamó “concierto ilegal” al video por incumplir normas legales y religiosas. Dos tribunales de Qom condenaron a Ahmadi, al organizador Mohsen Lashkari y a los músicos Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri y Amir-Ali Pirnia por “atentar contra la decencia pública”.

به‌گفته مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای هر یک از پرستو احمدی، سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری، امیرعلی پیرنیا و محسن لشکری، روز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ در اجرای احکام دادسرای قم اجرا شد.



این پرونده پس از انتشار ویدیوی «کنسرت کاروانسرا» در ۲۱ آذر ۱۴۰۳ تشکیل شد؛ اجرایی در… pic.twitter.com/fOCdurXlIk — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) November 23, 2026

Además de los azotes, los jueces les prohibieron realizar actividades artísticas o musicales y salir del país durante dos años. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHRNGO, explicó que la pena castigó su ropa, su canto y su desafío a las autoridades. Amnistía Internacional denunció este castigo como cruel, inhumano y degradante.

¿Qué es el hiyab y por qué Irán castiga no usarlo?

El hiyab es el velo islámico más común: un pañuelo ajustado que cubre cabeza y cuello, mientras deja el rostro visible. En árabe significa pudor y protección. Tras la revolución de 1979, las autoridades impulsaron su uso obligatorio, y el artículo 638 del Código Penal Islámico penaliza a las mujeres que aparecen en público sin esta prenda.

Con información de Iran Human Rights y CNN