Quién es Uriel Carmona, el Fiscal de Morelos acusado por Claudia Sheinbaum

Luego de que la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda fuera trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR), la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó un presunto encubrimiento por parte de las autoridades de Morelos, concretamente por los supuestos vínculos con el Fiscal General del estado, Uriel Carmona Gándara.

“El Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía de Morelos”, expresó Sheinbaum en conferencia de prensa el pasado lunes 7 de noviembre.

Ante esta aseveración, Uriel Carmona replicó en una comparecencia ante los medios que “no tenía nada que ocultar” y que cooperará con las autoridades correspondientes si es solicitado, al mismo tiempo que negó la posibilidad de encubrir cualquier crimen por parte de su Fiscalía.

Ante este conflicto entre autoridades mexicanas, el nombre de Uriel Carmona se ha extendido más allá del estado de Morelos, por lo que a continuación te decimos quién es el Fiscal General de Justicia morelense y por qué es señalado por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, @Claudiashein, insistió que el #feminicidio de Ariadna es un caso de encubrimiento del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona.



Mediante una línea del tiempo, desglosó los acontecimientos.



El informe de @AGUSTINTVAZTECA - https://t.co/1tCq3eVcwR pic.twitter.com/ayoA9z6LRo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

¿Quién es Uriel Carmona Gándara?

Uriel Carmona es licenciado y maestro en Derecho por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además de tener una especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta por la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal.

Entre su experiencia profesional, inició como abogado postulante y auxiliar en Notarías Públicas, y resalta su pasado como Jefe del Departamento de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia y Agente del Ministerio Público en el Estado de Morelos.

Inició su gestión como Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos en febrero de 2018, donde fue elegido por mayoría de votos en la LII Legislatura del estado.

Uriel Carmona es Fiscal de Morelos desde 2018 y ya ha sido investigado por la FGR|Fiscalía de Morelos



Asumió su puesto cuando Graco Ramírez se encontraba al final de su mandato y sostuvo su posición cuando Cuauhtémoc Blanco ganó las elecciones estatales, quien en reiteradas ocasiones ha cuestionado su servicio al frente de la Fiscalía.

Por otro lado, Uriel Carmona ya ha tenido conflictos con la FGR en el pasado, principalmente por una investigación en su contra en marzo de 2021, producto de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para esclarecer sus recursos por presunto procedimiento ilícito.

Esta investigación fue radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), bajo el número de carpeta FED/SEIDO/UEITA-MOR/0000032/2021 y desechada meses más tarde sin repercusión para Carmona.

Tras las acusaciones contra la @Fiscalia_Mor en el caso de #Ariadna, la institución encabezada por Uriel Carmona aseveró que los legistas concluyeron que “las lesiones que presenta el cadáver NO son la causa de muerte”.



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Meses antes de esta investigación, en diciembre de 2020, la misma FGR en su contra por incumplimiento con los exámenes de control de confianza cuando fue designado ante el Congreso de Morelos, misma que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por lo tanto, esta no es la primera vez que Uriel Carmona enfrenta acusaciones por parte de otras autoridades, pues aunque en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda no tiene ningún tipo de requerimiento oficial, fue señalado públicamente por la Jefa de Gobierno de la CDMX.