Feminicida de Ariadna Fernanda tiene negocios en Morelos: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), informó que el presunto feminicida de Ariadna Fernanda tiene negocios en Morelos, que respondería a presuntos nexos con autoridades de este estado.

En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Morelos no entrega aún la carpeta de investigación del caso de Ariadna Fernand y en el oficio que recibió por parte de la fiscalía estatal es que se entregue el 13 de noviembre.

. @Claudiashein denuncia que el presunto asesino de #AriadnaFernanda tiene varios negocios en #Morelos.



Denuncia también que la Fiscalia de ese estado no ha entregado la carpeta de investigación a la fiscalía capital. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 8, 2022

"El presunto feminicida tiene negocios en el estado de Morelos, él y su familia, no es que el estado de Morelos sea algo extraño a ellos, podemos decir que es socio de vrias empresas que tienen su domicilio fiscal en el estado de Morelos", reveló.

"Hay evidencia de que el fiscal no quería llegar, hay aquí relaciones, no podemos permitir en la sociedad que haya impunidad", declaró Sheinbaum.

Investigación de caso Ariadna Fernanda es encubridora: Sheinbaum

Sheinbaum acusó que la fiscalía de Morelos no pidió colaboración a la de la CDMX en el caso de Ariadna Fernanda, debido a que había irregularidades. "Es una investigación desaseada y encubridora", expresó.

"La fiscalía del estado de Morelos nunca solicita ninguna colaboración para poder recabar la información que la fiscalía de la CDMX recaba en dos días", dijo.

Sheinbaum aseguró que autoridades de la fiscalía de Morelos sin pedir colaboración con la CDMX llegaron al edificio, donde presuntamente fue vista por última vez Ariadna Fernanda, para pedir los videos de las cámaras de seguridad.

"La fiscalia sin ningun oficio de colaboración llegan al edificio de Campeche y de forma intimidatoria piden las cámaras a quien está ahí, cinco días después cuando la fiscalía de la CDMX ya había hecho su trabajo, ¿no les parece irregular?", cuestionó Sheinbaum.

Fiscal de Morelos envía link de material para adultos a Godoy

Sheinbaum contó que la fiscal Ernestina Godoy recibió un mensaje que contenía un link a una página de material para adultos por parte de su homólgo de Morelos, Uriel Carmona, después de que la funcionaria salió a declarar que el caso de Ariadna Fernanda era un feminicidio.

"Ernestina Godoy le contesta: qué es esto fiscal y le dice (él), ay, disculpe, evidentemente no lo mandé yo, compañera, lo estoy mandando para verificar que es usted. Hora y media después el fiscal de Morelos dice que hackearon su teléfono en un tuit".

Por las irregularidades en el caso de Ariadna Fernanda, Sheinbaum pidió la revisión de este caso por parte de los diputados de Morelos.