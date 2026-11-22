Tras el operativo que culminó con la captura de “El Chapo Isidro”, familiares, compañeros y usuarios en redes sociales comenzaron a compartir mensaje para despedir a los soldados que perdieron la vida durante la detención.

¿Quiénes eran los soldados que murieron en el operativo contra “El Chapo Isidro”?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que los soldados fallecidos pertenecían a las fuerzas regulares de infantería y se dirigían a reforzar la seguridad en Guasave, cuando fueron atacados, pero ¿de quiénes se trata?

Luis Eduardo Méndez Peña, tenía 24 años y llevaba cuatro años en el Ejército. El joven era originario de Veracruz e ingresó al Ejército en septiembre 2022.

Entre los fallecidos también se encuentra Abraham López Aparicio, identificada en una esquela compartida en redes sociales como sargento primero del Ejército Mexicano.

Así despiden y recuerdan en redes sociales a los soldados que perdieron la vida

A través de redes sociales familiares, amigos y personas cercanas a los soldados fallecidos durante la captura de “El Chapo Isidro”, los despidieron con emotivos mensajes.

“Su partida enluta a quienes compartimos el respeto por quienes entregan su vida al servicio de México (...) Que su memoria permanezca como ejemplo de valor, lealtad y compromiso”, expresaron sobre el soldado Luis Eduardo Méndez Peña.

¿Quiénes eran los soldados que murieron tras capturar a "El Chapo Isidro"? Despiden Luis Eduardo M. P.

Por su parte, a través de una esquela despidieron a Abraham López Aparicio, agradeciéndole por su servicio a la comunidad.

“Su valor y sacrificio en defensa de la nación vivirán por siempre en nuestra memoria”, se puede leer en la esquela compartida en redes sociales.

¿Quiénes eran los soldados que murieron tras capturar a "El Chapo Isidro"? Despiden a Abraham López Aparicio

¿Cómo ocurrió el operativo donde fue capturado “El chapo Isidro”?

Tras ubicar la casa mediante tecnología, el operativo avanzó en tres fases. Primero, entraron a la zona por distintas vías terrestres con sigilo y sorpresa.

Luego, cerraron un cerco interno y externo para evitar fugas o refuerzos. Al recibir disparos de armas de fuego y explosivos, el grupo ingresó al domicilio y capturó a los tres hombres. Al confirmar sus identidades, la Fuerza Aérea Mexicana los trasladó en aeronave a la Ciudad de México ante autoridades ministeriales.