Tras el operativo que culminó con la captura de “El Chapo Isidro”, familiares, compañeros y usuarios en redes sociales comenzaron a compartir mensaje para despedir a los soldados que perdieron la vida durante la detención.
¿Quiénes eran los soldados que murieron en el operativo contra “El Chapo Isidro”?
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que los soldados fallecidos pertenecían a las fuerzas regulares de infantería y se dirigían a reforzar la seguridad en Guasave, cuando fueron atacados, pero ¿de quiénes se trata?
Luis Eduardo Méndez Peña, tenía 24 años y llevaba cuatro años en el Ejército. El joven era originario de Veracruz e ingresó al Ejército en septiembre 2022.
Entre los fallecidos también se encuentra Abraham López Aparicio, identificada en una esquela compartida en redes sociales como sargento primero del Ejército Mexicano.
Así despiden y recuerdan en redes sociales a los soldados que perdieron la vida
A través de redes sociales familiares, amigos y personas cercanas a los soldados fallecidos durante la captura de “El Chapo Isidro”, los despidieron con emotivos mensajes.
“Su partida enluta a quienes compartimos el respeto por quienes entregan su vida al servicio de México (...) Que su memoria permanezca como ejemplo de valor, lealtad y compromiso”, expresaron sobre el soldado Luis Eduardo Méndez Peña.
Por su parte, a través de una esquela despidieron a Abraham López Aparicio, agradeciéndole por su servicio a la comunidad.
“Su valor y sacrificio en defensa de la nación vivirán por siempre en nuestra memoria”, se puede leer en la esquela compartida en redes sociales.
¿Cómo ocurrió el operativo donde fue capturado “El chapo Isidro”?
Tras ubicar la casa mediante tecnología, el operativo avanzó en tres fases. Primero, entraron a la zona por distintas vías terrestres con sigilo y sorpresa.
Luego, cerraron un cerco interno y externo para evitar fugas o refuerzos. Al recibir disparos de armas de fuego y explosivos, el grupo ingresó al domicilio y capturó a los tres hombres. Al confirmar sus identidades, la Fuerza Aérea Mexicana los trasladó en aeronave a la Ciudad de México ante autoridades ministeriales.
Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. (a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I. La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente: Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención. Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas. Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional— @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026