El “Chapo Isidro” acapara las conversaciones en redes tras revelarse las primeras imágenes de su captura en Guasave, Sinaloa. El 20 de noviembre, inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y Estados Unidos, bajo cooperación bilateral, ubicó a Fausto Isidro “N”, jefe de los “Beltrán Leyva” y aliado de los “Mayos” del “Cártel del Pacífico”.

Junto con él cayeron dos hombres clave de su estructura: Germán “N”, alias “Serafín”, segundo al mando, y José “N”, operador financiero del grupo. Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos), del Ejército (Murciélagos) y elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ejecutaron la captura.

¿Cómo fue detenido el “Chapo Isidro”?

Tras ubicar la casa mediante tecnología, el operativo avanzó en tres fases. Primero, entraron a la zona por distintas vías terrestres con sigilo y sorpresa. Luego, cerraron un cerco interno y externo para evitar fugas o refuerzos. Al recibir disparos de armas de fuego y explosivos, el grupo ingresó al domicilio y capturó a los tres hombres. Al confirmar sus identidades, la Fuerza Aérea Mexicana los trasladó en aeronave a la Ciudad de México ante autoridades ministeriales.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional… pic.twitter.com/Q4AFwIeOzU — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

El historial con el FBI y los bloqueos en Sinaloa

El “Chapo Isidro” carga cuentas pendientes en dos países. México tiene una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Estados Unidos busca su extradición por asociación delictiva para distribuir droga en su territorio, y el FBI lo incluye en su lista de los 10 fugitivos más buscados.

La madrugada del 21 de noviembre, la captura desató bloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. Ante esto, autoridades locales y fuerzas de seguridad activaron el plan antibloqueo para liberar las vías y proteger a la población. Sin embargo desató el caos entre los ciudadadanos que intentaron resguardarse ¿Crees que estas imágenes sacudan el control en Sinaloa? Cuéntanos qué opinas.

Úlitma actualización: El “Chapo Isidro” llegó a la instalaciones de la FEMDO CDMX

Tras el arresto de Fausto Isidro Mesa Flores, alias “El Chapo Isidro” y sus cómplices, se registró su llegada a la Ciudad de México durante esta mañana del 21 de noviembre a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).