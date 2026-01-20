El creador de un video viral y la primera mujer en una caminata espacial: Conoce a los 4 astronautas de Artemis II que irán a la Luna

Con la misión Artemis II se marcará el regreso tripulado de la humanidad alrededor de la Luna, y su tripulación se alista para hacer historia. Compuesta por cuatro astronautas de élite de la NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Tripulantes de misión Artemis II: héroes que desafiarán los límites del cosmos

En Fuerza Informativa Ateca te presentamos al equipo de astronautas que verificará a la nave Orion en el espacio profundo, allanando el camino para futuros “alunizajes”.

¿Quién es Reid Wiseman? El comandante intrépido

Originario de Baltimore, en Maryland, Reid Wiseman, es un astronauta de 51 años, y quien lidera la misión con experiencia probada. Es un piloto naval con más de tres mil 500 horas de vuelo, Wiseman voló en la Expedición 41 a la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2014, donde realizó dos caminatas espaciales de 12 horas.

Es licenciado en ingeniería por el Rensselaer Polytechnic Institute, además de que tiene un máster en Sistemas de Sistemas por el MIT. Curiosidad: precisamente en el complejo orbital, Reid Wiseman grabó un video viral de "Donuts en microgravedad".

¿Quién es trae Victor Glover? El piloto estrella

Originario de Pomona en California, Victor Glover, de 49 años, es el primer astronauta afroamericano en vuelos de larga duración. Expiloto de la Marina de Estados Unidos con 4 mil horas de vuelo, pasó 168 días en la Estación Espacial Internacional durante la Expedición 64 (2020-2021).

Cuenta con grados en ingeniería por la Universidad Estatal de San Diego y la Air University. Curiosidad: padre de cuatro hijos, promueve la diversidad en STEM y es un ávido surfista.

¿Por qué Christina Koch es la especialista perfecta?

Originaria de Grand Rapids en Michigan, Christina Koch, de 46 años, ostenta el récord femenino de 328 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional (2019-2020).

Esta astronauta es ingeniera eléctrica por el NC State y la Universidad de Carolina del Norte, participó en la primera caminata espacial femenina. Su dato curioso: antes de la NASA, trabajó en la Antártida en la Estación McMurdo, resistiendo temperaturas bajo cero.

Jeremy Hansen: El canadiense que conquistará la Luna

Jeremy Hansen, de 49 años, de Lunenburg, Nueva Escocia, es el primer astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), en Artemis II. Se trata de un piloto de la Fuerza Aérea Canadiense con 3 mil 500 horas de vuelo, entrenó en la NASA desde 2009.

Este astronauta es licenciado en ciencias espaciales por la Royal Military College y tiene un máster en física por el Royal Roads. Su dato curioso es que también es un explorador polar certificado, y hasta ha liderado misiones en el Ártico.

Se trata de una tripulación diversa y experimentada que en este 2026 despegará desde Florida; en FIA te preguntamos: ¿quién te inspira más de estos astronautas? Comparte en comentarios.