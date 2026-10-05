Comando Chihuahua y el Sargento Roko: el nuevo dúo dinámico perruno

El Comando Chihuahua es el más reciente integrante de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional. Es un perrito pequeño, con un minichaleco antibalas, que se ganó el cariño de todos.

Llegó a las instalaciones en Chihuahua con su familia, una pareja de adultos mayores que ya no podía cuidarlo. Decidieron acudir a la Guardia Nacional para buscarle un nuevo hogar.

A diferencia de su hermano mayor, el Sargento Roko, Comando no participa en actividades operativas. Su labor es de proximidad social: por su tamaño, la gente se le acerca, lo acaricia y platica con los elementos de la corporación.

Mientras Roko aporta la fuerza, Comando aporta ternura. Juntos forman un nuevo dúo dinámico perruno.