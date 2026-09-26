Notas
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Abaten a “El Mansito”, objetivo prioritario por extorsión, tras ataque a policías en Morelia
Rafael “N”, alias “El Mansito”, era señalado como objetivo prioritario por extorsión y contaba con órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro
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¡Golpe histórico al tráfico de armas! Estados Unidos decomisa 50 mil armas y logra más de 10 mil detenciones
En un esfuerzo conjunto sin precedentes contra el tráfico de armas, Estados Unidos y México logran asegurar cerca de 50 mil armas de fuego, casi 3 millones de cartuchos y ejecutan más de 10 mil detenciones.
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Revisa con cuidado: las cosas que ahora SÍ podrá hacer la Guardia Nacional en carreteras
El Gobierno Federal publicó un decreto que cambia el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes, adjudicando facultades ala Guardia Nacional.
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OFICIAL: Guardia Nacional hará funciones de tránsito en 2026: lista de que SÍ pueden hacer
La Guardia Nacional ahora tendrá nuevas atribuciones que impactarán en los conductores de México. Esto se sabe de las nuevas facultades y a partir de cuándo.
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Megaoperativo en la GAM: Aseguran 5 toneladas de autopartes robadas, droga y un arma de fuego
El robo de autopartes es uno de los delitos con mayor impacto en Ciudad de México, por eso la importancia de operativos conjuntos como el de la GAM.
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¿Abuso de autoridad? Agente de la Guardia Nacional dispara durante pelea vecinal en León, Guanajuato; hubo un herido
Un video que circula en redes sociales puso en evidencia un violento altercado entre elementos de la Guardia Nacional y habitantes de León, Guanajuato.