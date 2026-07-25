¿Quiénes son los aliados de Irán y por qué siguen bloqueando puntos estratégicos del comercio mundial?

Cuando la guerra parecía entrar en una fase de enfriamiento tras los acercamientos indirectos entre Estados Unidos e Irán, la violencia escaló y se trasladó directamente a la Península Arábiga. El grupo rebelde hutí de Yemen, respaldado por Teherán, ejecutó un bloqueo total en el estrecho de Bab el Mandeb a todas las embarcaciones de Arabia Saudita, asestando un golpe directo a la logística energética internacional.

La importancia de este paso marítimo es absoluta: Bab el Mandeb es la puerta de entrada al Mar Rojo y al Canal de Suez. Al sumarse al cierre del Estrecho de Ormuz, el reino saudí pierde su última vía marítima para exportar cerca de 4 millones de barriles diarios de petróleo crudo hacia Europa y Asia.

¿Qué desató la furia de los rebeldes hutíes?

Aunque los hutíes controlan la mayor parte del territorio yemení —incluida la capital, Sana’a—, carecen de reconocimiento internacional como gobierno oficial. El detonante de esta última escalada ocurrió semanas atrás, cuando una delegación de líderes de la milicia regresaba de Irán tras asistir a las exequias del Líder Supremo Alí Jamenei.

El gobierno yemení reconocido, en coordinación con Riad, denegó el aterrizaje del avión al argumentar que la comitiva transportaba cargamentos de armamento. Como respuesta inmediata, la milicia atacó infraestructura aeroportuaria en Arabia Saudita y procedió a cerrar la arteria marítima.

Con esta maniobra, Teherán envía una advertencia clara a la comunidad internacional: su influencia no se limita al Estrecho de Ormuz, sino que posee aliados con la capacidad operativa de estrangular Bab el Mandeb, golpear las finanzas de Arabia Saudita y forzar un alza generalizada en el precio del petróleo a nivel global.

¿Qué es el ‘Eje de la Resistencia’ y por qué operan juntos?

El accionar de los hutíes no es aislado. Forma parte de una arquitectura estratégica coordinada por Irán conocida como el Eje de la Resistencia. Esta red de alianzas político-militares incluye a Hebolá en Líbano, Hamás y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza, las Fuerzas de Movilización Popular (PMF o al-Hashd al-Shaabi) en Irak, e históricamente al régimen de Bashar al-Assad en Siria. A nivel global, Irán mantiene además una alianza estratégica con Rusia y relaciones cada vez más estrechas con China, consolidando un bloque contrapeso al liderazgo de Estados Unidos.

La conexión entre Irán y los hutíes responde a afinidades religiosas y marginación histórica. Los hutíes professan el zaydismo, una rama del islam chií —al igual que la fe mayoritaria en Irán—, distanciados del islam suní dominante en Arabia Saudita. Tras décadas de abandono por parte de los gobiernos suníes en Yemen, la milicia encontró en Teherán su principal proveedor de financiamiento, tecnología y armamento.

Una ‘Guerra Fría’ con impacto en la economía mundial

La rivalidad entre Irán y Arabia Saudita es una contienda histórica por el liderazgo político, económico y religioso de la región. Mientras que Arabia Saudita es el custodio de la Meca, de vertiente suní y aliado tradicional de Occidente, Irán es el heredero del Imperio Persa, de vertiente chií y con una postura abiertamente antioccidental. Ambos países evitan un choque directo entre sus ejércitos regulares, pero libran “guerras subsidiarias” en territorios inestables como Siria, Irak, Líbano y Yemen.

Este conflicto tiene un impacto directo en la economía cotidiana. El bloqueo en Bab el Mandeb fuerza a los buques de carga y petroleros a esquivar el Mar Rojo y rodear todo el continente africano a través del Cabo de Buena Esperanza. Esta desviación suma dos semanas adicionales de tránsito, dispara los costos de fletes e imprevistos en seguros, y termina reflejándose en inflación directa para los consumidores en América, Europa y el resto del mundo.