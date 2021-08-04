VIDEO: Ranas amarillas invaden charcos en India

En las redes sociales circula un video que muestra el momento en el que un grupo de ranas amarillas invadieron una serie de charcos, donde cantaron y saltaron, en el estado de Madhya Pradesh, en India.

En las imágenes se observa que decenas de ranas amarillas saltan entre los charcos y una zona de hierba en la ciudad de Pichhore, en India. Sin embargo, otras permanecen quietas mientras les caen gotas de lluvia.

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De acuerdo con usuarios en las redes sociales, el color brillante de las ranas amarillas llamó la atención de los pobladores de esa zona de la India, quienes capturaron las imágenes porque los anfibios contrastaban con el agua de los charcos.

¿Por qué aparecieron las ranas amarillas?

Medios de comunicación internacionales explicaron que las ranas amarillas en realidad son ejemplares de Hoplobatrachus tigerinus, conocidas popularmente como rana toro india. Estas ranas amarillas viven en el sur de Asia y poseen un gran tamaño, ya que pueden pesar hasta 500 gramos y medir 17 centímetros.

Sin embargo, las ranas amarillas tienen una característica más llamativa en los machos, ya que durante la temporada de reproducción cambian su color verde opaco y adquieren la tonalidad amarilla brillante como la que aparece en las imágenes, así como sacos vocales de color azul.

Los machos suelen reunirse en aguas poco profundas, a la espera de las hembras, por las que se enfrentarán y lucharán contra otros machos de ranas amarillas. Además, para atraer a su pareja, este ejemplar emite un croar enérgico y constante.

Otro aspecto que llamó la atención de la aparición de las ranas amarillas en charcos de la India es que no paraban de cantar y mientras lo hacían, inflaban las bolsas oscuras que poseen a la altura de la garganta.