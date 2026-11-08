¡Reaparece Andy López Beltrán! Acude al informe de Javier May en Tabasco tras señalamientos por huachicol fiscal

Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció públicamente este domingo 8 de noviembre de 2026 durante el Segundo Informe de Gobierno de Javier May Rodríguez, en Villahermosa, Tabasco.

El secretario de Organización de Morena acudió como invitado especial al encuentro, días después de rechazar públicamente los señalamientos que lo relacionan con Amílcar Olán y el llamado huachicol fiscal.

Su presencia llamó la atención entre los asistentes al evento realizado en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, donde coincidió con políticos como Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, y Salomón Jara Cruz, mandatario de Oaxaca.

Andy López Beltrán llegó acompañado de su equipo a Villahermosa

Durante su asistencia al informe, el hijo del exmandatario saludó a invitados y se tomó fotografías con algunas personas que se acercaron a él.

Su llegada ocurrió acompañado de un grupo de colaboradores, entre quienes se encontraba personal encargado de fotografía y video.

De acuerdo con testimonios de asistentes, López Beltrán ingresó por el acceso destinado a funcionarios y, una vez concluido el acto, abandonó el recinto por esa misma zona, sin detenerse para atender a la prensa local.

Esta aparición representó una nueva actividad pública del dirigente morenista en un evento de amplia convocatoria, después de los cuestionamientos que surgieron alrededor de su nombre.

¿Qué dijo el hijo de AMLO sobre los señalamientos de huachicol fiscal?

Días antes de acudir al informe de Javier May, Andy López Beltrán difundió un mensaje para rechazar las acusaciones que lo vinculan con presuntos actos de corrupción y con la red conocida como huachicol fiscal.

En ese pronunciamiento t

ambién se desmarcó del empresario Amílcar Olán, cuyo nombre ha aparecido en los señalamientos relacionados con presuntas irregularidades; el secretario de Organización de Morena negó las imputaciones en su contra.

El encuentro de Villahermosa tuvo como objetivo presentar los resultados del segundo año de gobierno de Javier May Rodríguez.