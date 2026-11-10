El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México confirmó el rechazo del amparo promovido por Hernán “N”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, con el que buscaba frenar una posible extradición a Estados Unidos.

Los magistrados determinaron que no existen pruebas de que el gobierno estadounidense haya solicitado formalmente su entrega, por lo que el recurso fue desechado.

Hernán “N” es señalado de ser presunto líder de La Barredora

Hernán “N” es señalado de ser el líder del grupo criminal “La Barredora”, organización criminal señalada como bbrazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco.

Cuando Adán Augusto López, actualmente senador de Morena, gobernaba Tabasco, Hernán “N”, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, era el secretario de Seeguridad del estado.

Hernán “N” presuntamente, mediante cárceles en Tabasco, coordinaba la venta de drogas, reclutaba a integrantes y ordenaba asesinatos de rivales.

Hernán “N” fue detenido en Paraguay y enviado al Altiplano

Hernán “N” actualmente permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras ser detenido en Paraguay.

Su captura fue informada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 12 de septiembre de 2025.

Las autoridades federales informaron que Hernán “N” era buscado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco, además de tener una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.

Al llegar al país, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Hernán “N” estaba escondido en una residencia de un exclusivo fraccionamiento del Barrio Mariano Roque, cerca de Asunción, donde vivía escondido.

Exsecretario de seguridad de Tabasco acusa persecución política

Hernán “N” habría escrito una carta en la que dice ser inocente tras meses encarcelado. A través del medio de noticias Xpectro FM, se dio a conocer una carta fechada el 3 de agosto pasado acusando que en su caso hay una persecución política.