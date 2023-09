Morena prevé ajuste de 4 mil millones al gasto del INE, afirma Ignacio Mier

Líderes políticos de la Cámara de Diputados y la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, analizaron el presupuesto de más 23 mil millones de pesos que plantea gastar en 2024 el árbitro electoral.

Luego del encuentro privado con la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ignacio Mier, líder de Morena, hizo cuenta y asegura que hay por lo menos 4 mil millones de pesos que no es urgente desembolsar en el INE.

La reunión que tuvimos con la

la presidenta del @INEMexico, Guadalupe Taddei Zavala, representa una nueva relación de diálogo y colaboración que debió existir siempre entre el Poder Legislativo y los órganos autónomos.



Este encuentro cordial permitió intercambiar puntos de… pic.twitter.com/B0K9Fc7fPd — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) September 12, 2023

“Ya no es necesaria la consulta que yo había anunciado, entonces ahí se liberan 3 mil 500 millones de pesos. Por otro lado, hay otros 400 millones de pesos para la construcción de dos edificios, que yo creo que en este momento pueden esperar, no urge construir dos edificios, máxime que, conforme a los tiempos de ejecución que trae el mismo proyecto, no se concluirían el próximo año”, enfatizó el líder de Morena.

A decir de Ignacio Mier los ajustes económicos serían en rubros del capítulo 6 mil contemplados en el proyecto de presupuesto del INE.

INE espera que el presupuesto para el 2024 se respete

Al salir de la reunión, la presidenta del INE rehusó hablar de tema y solo se dijo optimista de que se respete el presupuesto solicitado para el próximo año. “¿Van a respetar su presupuesto? Esperemos que sí, esperemos que sí”.

Para la oposición, cualquier ajuste que se plantee tendrá que ser analizado. Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN, señaló: “Qué bueno que el INE, pues ya no es el órgano con el que se quieren meter tanto con respecto a su presupuesto”.

📺 La Comisión Temporal de #PresupuestoINE2024 presentó el anteproyecto con los montos que serán solicitados a la Cámara de Diputados para el desarrollo de las actividades institucionales del siguiente año. pic.twitter.com/VC6Mqytwhy — @INEMexico (@INEMexico) August 15, 2023

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, tiene planeado también convocar a reunión, después de 15 de septiembre, al presidente del Tribunal Electoral de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, para revisar el presupuesto solicitado para el próximo año.

De igual manera, invitarán a pláticas a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Irma Piña, quien proyecto para 2024 un gasto para el Poder Judicial de más de 84 mil 792 millones de pesos.

Por lo menos, en Morena tienen planes de hacer un recorte mayor al gasto solicitado por el Poder Judicial.