“Red de complicidades": AMLO critica restitución de Edmundo Jacobo al INE

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó la restitución de Edmundo Jacobo Molina al Instituto Nacional Electoral (INE) como secretario Ejecutivo.

Fue el pasado jueves 9 de marzo cuando un Tribunal Federal ordenó, por unanimidad, restituir a Edmundo Jacobo al órgano electoral; sin embargo, aún se puede presentar una impugnación.

“Jacobo ya consiguió amparo. Ahí va a seguir Porfirito. Cómo no lo van a amparar si los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador. (…) Es una red de complicidades”, mencionó AMLO.

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TEPJF ordena restitución de Edmundo Jacobo al INE

Tres magistrados federales confirmaron la suspensión provisional contra la orden de remover del cargo a Edmundo Jacobo. La decisión puede ser impugnada antes de la próxima semana.

Uno de los argumentos fue que Edmundo Jacobo había sido designado como secretario Ejecutivo del INE para el periodo febrero de 2020 a febrero de 2026 y no existe motivo para cesarlo en sus funciones.

Además, otros dos magistrados estuvieron de acuerdo en que “bastaba la existencia de un nombramiento previo por un periodo establecido, y la ausencia de algún procedimiento” contra Jacobo, para conceder la suspensión.

Fue durante la madrugada del pasado 2 de marzo cuando el Plan B de la Reforma Electoral fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y por consiguiente entró en vigor.

Ante esto, Edmundo Jacobo fue cesado de su cargo y el INE presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó que un tribunal federal ordenara restituir de manera temporal a Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral pic.twitter.com/1Y82Ce9DpA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 10, 2023

¿Cuánto tiempo lleva Edmundo Jacobo en el INE?

Originario de Hermosillo, Sonora, Edmundo Jacobo, ha desempeñado el cargo de secretario Ejecutivo del INE durante los últimos 15 años.

Edmundo Jacobo fue reelecto por un plazo de seis años más, es decir, antes de la entrada en vigor del Plan B de la Reforma Electoral, por lo que tendría que cesar del cargo hasta 2026, con un total de 18 años trabajando en el INE.

Cabe destacar que el INE presentó el pasado jueves una segunda controversia por Plan B de la Reforma Electoral y pidió que se suspenda.