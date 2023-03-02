Plan B de Reforma Electoral fue publicado en el Diario Oficial de la Federación

Este jueves 02 de marzo, fue publicado el Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esto, después de la acusación de Ricardo Monreal de la falta de firma de Santiago Creel, lo cual atrasaría este proceso.

Tan solo un par de horas después de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, acusara que el Plan B de la Reforma Electoral no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la falta de firma del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, este mostró el documento que lo avala.

En conferencia de prensa, Santiago Creel señaló que el retraso de la publicación del Plan B en el DOF se debió a que se hizo un proceso de revisión de cada uno de los artículos aprobados, ya que, las reformas a diferentes leyes electorales pasaron de una Cámara a otra con cambios agregados.

Cabe recordar que fue el pasado miércoles 22 de febrero cuando, tras horas de discusión, el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen del plan impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, para que el Plan B de la Reforma Electoral entrara en vigor, era necesario que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué es el Plan B de la Reforma Electoral?

Cabe destacar que esta iniciativa recibió el nombre coloquial de “Plan B”, luego de que AMLO anunció que tenía una alternativa en caso de que no aprobaran su proyecto de Reforma Electoral.

El Plan B se conforma con leyes secundarias electorales y tienen principalmente el objetivo de eliminar duplicidad de tareas del Instituto Nacional Electoral (INE) y se busca combatir la compra de votos, un delito electoral.

|Archivo INE

Esta iniciativa del Plan B de la Reforma Electoral tiene los siguientes puntos clave:



Se compacta la estructura orgánica del INE

Se reduce el tiempo para organizar procesos electorales

Crea 300 juntas auxiliares con estructura eficiente para sustituir a las juntas distritales

Eliminación de fideicomisos para jubilaciones de Consejeros.

Permite voto en el extranjero solo con Pasaporte

Ordena que módulos de credencialización se instalen preferentemente en edificios públicos.

Ordena retabulación de sueldos en el INE

Impide al INE “descarrilar” candidatos salvo por las causas contempladas en la Constitución

Por su parte, el pasado lunes, durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador señaló que las personas que asistieron a la marcha que se realizó en el Zócalo en contra del Plan B de la Reforma Electoral no quieren una transformación en el país.