Histórica reelección de Xi Jinping en China inicia “una nueva era” en su mandato

Xi Jinping, líder de la República Popular China desde 2013, fue elegido este domingo 23 de octubre su tercer mandato consecutivo como Secretario General del Partido Comunista, pues luego del congreso quinquenal del partido, el gobernante llenó de aliados leales el Comité Permanente del Politburó y comenzó una nueva era en el gobierno chino.

Con esta serie de decisiones instauradas en la cúpula gubernamental, las cuales incluyen en el Comité Permanente a sus protegidos Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi y en especial Li Qiang,Xi Jinping asegura su reelección oficial el próximo mes de marzo como presidente y líder absoluto de China.

Debido al poder que se ha instaurado en China con el máximo órgano del gobierno repleto de aliados a Xi, su tercer mandato consecutivo será de una nueva era más autoritaria, donde la designación del Primer Ministro también quedó definida de forma adelantada bajo la figura de Li Qiang, quien todavía es jefe del partido de Shanghái y ha acompañado a Xi en gran parte de su trayectoria política.

Una imagen combinada muestra a Xi Jinping junto a los neuvos miembros del Comité Permanente del Politburó , Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi.|TINGSHU WANG/REUTERS

Xi Jinping, sin rivales en el nuevo Comité Permanente

“Todos sus rivales, potenciales y reales, han sido expulsados del Comité Permanente del Politburó y los leales a Xi ocuparon su lugar. El nuevo Politburó es una declaración enfática del dominio de Xi sobre el partido”, señalaron a la agencia Reuters, en lo que remarca la línea autoritaria del Partido Comunista que rige a China.

De esta forma queda la vía libre para que Xi Jinping, de 69 años, entre en su tercer mandato como presidente de China en 2023, acompañado por Qiang como Primer Ministro, luego de la elección a puerta cerrada llevada a cabo este fin de semana.

Cabe resaltar que el dirigente chino hizo caso omiso a los límites de edad y mandato tradicionalmente respetados por el Gobierno, pues llegará al final del periodo con 74 años y sin un sucesor claro, por lo que además se ratifica como líder más poderoso de China desde la era de Mao Zedong.