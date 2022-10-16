Xi Jinping, presidente de China, llama a acelerar desarrollo militar

Este domingo 16 de octubre, el mandatario de la República Popular China, Xi Jinping, se puso al frente del tradicional evento de apertura para el Congreso del Partido Comunista (PCCh), donde tomó el micrófono durante casi dos horas para hablar sobre distintos puntos de interés nacional, entre los que destacó el desarrollo militar y su llamado a la unidad.

Frente a 2,300 delegados chinos, el también secretario general del comité expresó un discurso centrado en la seguridad del país a pesar de estar en tiempos de paz, pues de acuerdo con sus palabras, hay que estar “preparados para el peligro” mediante el fortalecimiento del área militar.

“Debemos fortalecer nuestro sentido de la dificultad, estar preparados para el peligro en tiempos de paz, prepararnos para un día de lluvia y estar listos para soportar grandes pruebas de vientos y olas altas”, señaló mediante analogías el presidente Xi Jinping.

La unión hace la fuerza, y la victoria requiere de unidad Xi Jinping

El presidente de China, Xi Jinping, durante su discurso en el Congreso del Partido Comunista|THOMAS PETER/REUTERS

Entre sus reiteradas declaraciones de tener vitalidad en la seguridad nacional, el responsable de la Comisión Militar Central afirmó que es necesario garantizar el suministro de alimentos y energía, además de fortalecer las cadenas de suministro y proteger información personal; esto ante eventuales desastres en contra de la nación.

De igual forma y bajo un contexto militar, el mandatario de 69 años se llevó las palmas del Gran Salón del Pueblo tras reafirmar su oposición a la independencia de Taiwán, de acuerdo con la agencia Reuters; sin embargo, aunque especificó que nunca dejarán de lado la posibilidad de utilizar la fuerza, buscarán llegar a una resolución pacífica.

Y es que la situación entre ambas naciones se han intensificado a partir de agosto, cuando el gobierno de China empezó con simulaciones de guerra cerca de Taiwán a partir de la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, las cuales se han mantenido en menor escala desde entonces.

“Insistimos en luchar por la perspectiva de la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y los mejores esfuerzos, pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias”, señaló Xi Jinping al respecto.