Reemplacamiento en Edomex 2026: estos vehículos deberán hacer el trámite antes del 31 de agosto

Tener el auto al día es un alivio para cualquier conductor, pero a veces la rutina hace que olvidemos los plazos importantes. La Secretaría de Finanzas del Estado de México lanzó un llamado urgente: todavía quedan más de 200 mil vehículos pendientes de realizar el reemplacamiento 2026. Si tus placas fueron expedidas en 2021 o en años anteriores, la fecha límite para regularizarte es el próximo 31 de agosto.

Para hacer el proceso más ameno y evitar las largas filas, las autoridades no solo están ofreciendo atractivos descuentos en multas y recargos durante julio y agosto, sino que implementaron un sistema para que puedas hacer todo por internet y recibir tus láminas nuevas sin salir de casa.

¿Qué vehículos deben reemplacar en Edomex en 2026?

El trámite está dirigido de forma obligatoria a todas las unidades particulares, de carga y motocicletas que porten láminas expedidas en el año 2021 o anteriores. Las autoridades del Estado de México detallaron que las placas emitidas entre enero y agosto de 2021 perderán su vigencia de manera definitiva el próximo 31 de agosto de 2026. Por su parte, quienes tengan vehículos con placas de 2020 y que no hayan completado su proceso de regularización durante el año 2025, también pueden incorporarse a este programa para ponerse al corriente.

#TrámitesEnUn2x3

¡Que nada te detenga!

Reemplaca tu vehículo y circula con tranquilidad, este mes corresponde a los automóviles con placas terminación 7 y 8.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/O0pr52AAK6 — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) July 13, 2026

¿Cuáles son los requisitos para hacer el reemplacamiento en Edomex?

Para realizar el trámite, ya sea de forma digital o presencial en los Centros de Servicios Fiscales, es necesario presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía o la CURP del propietario.

Factura original o el documento jurídico que acredite legalmente la propiedad del vehículo.

Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México .

. Las placas anteriores (físicas) o, en caso de robo o extravío, la constancia expedida por la autoridad competente.

¿Qué pasa si no renuevo las placas de mi vehículo en Edomex?

No cumplir con la renovación dentro del plazo legal establecido conlleva severas consecuencias tanto económicas como administrativas para los dueños de los vehículos:

Se aplicará una multa de tránsito equivalente a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un golpe al bolsillo de aproximadamente 2 mil 346 pesos.

Los agentes viales están facultados para retirar las placas vencidas y remitir el coche directamente al corralón más cercano.

El propietario quedará completamente imposibilitado para realizar la verificación vehicular obligatoria, un requisito indispensable para circular en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Cuánto cuesta el reemplacamiento en Edomex?

Los costos aprobados por la Secretaría de Finanzas para este ejercicio fiscal varían según el tipo de unidad que se vaya a registrar:

Automóviles particulares: 1 mil 161 pesos.

1 mil 161 pesos. Motocicletas: 864 pesos.

864 pesos. Vehículos de carga: 2 mil 425 pesos.

Si decides utilizar la modalidad de atención a domicilio para recibir el engomado, la tarjeta de circulación y las láminas nuevas en tu casa o centro de trabajo, se aplica un cargo extra de 360 pesos, con un tiempo de entrega garantizado de máximo siete días hábiles.

¿Cuál es el calendario de reemplacamiento en Edomex 2026?

El programa se ejecuta de manera escalonada para evitar la saturación del sistema, distribuyéndose principalmente durante los meses centrales del año según el color del engomado y el último dígito de la matrícula:

Julio: serán los vehículos con engomado rosa cuyas placas tengan terminación en los números 7 y 8 .

serán los vehículos con engomado rosa cuyas placas tengan terminación en los números y . Agosto: Es el último mes del ciclo y le corresponde a los autos con engomado azul y terminaciones en 9 y 0.

Para quienes tienen placas emitidas entre septiembre y diciembre de 2021, el periodo de renovación se guiará de forma específica por la fecha de vencimiento que venga impresa en su propia tarjeta de circulación, y contarán con un periodo de gracia de 15 días hábiles posteriores a ese límite para concluir el proceso.