¿Placas para scooters? Usuarios usuarios cuestionan costos y beneficios

Los scooters y bicicletas eléctricas tendrán nuevas reglas para circular en la Ciudad de México. A partir de este mes, sus propietarios deberán registrarlos ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) y tramitar placas, tal como ocurre con otros vehículos eléctricos.

La decisión ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos consideran que ayudará a poner orden y mejorar la seguridad vial, otros creen que solo significará un gasto extra para quienes utilizan estos medios de transporte todos los días.

¿Quiénes deberán emplacar scooters y bicicletas eléctricas en CDMX?

La nueva regulación aplica para los vehículos eléctricos ligeros que circulan por las calles de la capital. Además del registro, los propietarios deberán cubrir los costos del emplacamiento, que superan los 700 pesos, y, en algunos casos, tramitar una licencia cuyo costo puede alcanzar mil pesos.

Para Yamilé, usuaria frecuente de scooters, la regulación tiene aspectos positivos, aunque reconoce que también implica nuevas obligaciones.

“Como no pueden circular en banquetas y tienen que circular en la calle, creo que está bien que se emplaque. Ahora, eso implica costos, responsabilidades que a nosotros como usuarios no nos convienen; es un tema bien delicado.”

¿Qué opinan los capitalinos sobre el emplacamiento de scooters?

Algunos automovilistas y usuarios consideran que la medida era necesaria para que todos los vehículos respeten las mismas reglas.

José opinó: “Pues bueno, yo creo que debe de haber orden; como lo hay para unos, que sea para todos.”

En el mismo sentido, Alejandro señaló: “Me parece bien, para que haya más control y tengan más cuidado, porque se me hacen inconscientes a la hora de conducir este tipo de vehículos eléctricos.”

No todos están convencidos. Hay quienes consideran que el emplacamiento tendrá un fin recaudatorio y abrirá la puerta a nuevos problemas.

Oswaldo criticó los nuevos cobros: "¿A dónde vamos a llegar pagando impuestos por todos lados?”.

Gonzalo aseguró que la medida resulta innecesaria: “Los que tenemos coche o moto ya sufrimos con el emplacamiento como para que ahora obliguen también a quienes usan estos vehículos.”

Por su parte, Alan fue aún más crítico: “Va a ser una manera de corrupción aún más pesada.”

¿Qué pasará con quienes no emplaquen su scooter?

Las autoridades capitalinas informaron que a partir de noviembre comenzarán las sanciones para quienes no cumplan con el registro y emplacamiento de estos vehículos.

El objetivo es que scooters y bicicletas eléctricas operen bajo reglas similares a las del resto de los vehículos que circulan por la ciudad, aunque el debate sobre si realmente ayudará a reducir accidentes o solo incrementará los costos para los usuarios sigue abierto.

