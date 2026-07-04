Los 7 pasos y documentos para el registro de scooters y bicis eléctricas en línea en la CDMX

¡Así puedes hacer el registro de scooters y bicis eléctricas! Con el objetivo de ordenar la circulación de los vehículos de movilidad eléctrica personas, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) habilitó el trámite para registrarlos en línea en la Ciudad de México (CDMX).

Si cuentas con un scooter, motocicleta u otro vehículo eléctrico que deba cumplir con este requisito, te explicamos los siete pasos, así como los documentos necesarios para realizar el proceso de manera rápida y sin contratiempos.

Los 7 pasos para registrar tu vehículo eléctrico en línea en la CDMX

Si cuentas con un vehículo de movilidad eléctrica personal, como un scooter o una motocicleta eléctrica, y necesitas realizar su registro en la Ciudad de Mexico (CDMX), la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) habilitó un trámite completamente en línea.

A continuación, te explicamos los siete pasos para completar el proceso, así como los documentos que deberás tener a la mano.



Paso 1. Ingresa a la plataforma: Accede a la Ventanilla Única de Trámites de la SEMOVI e inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX. Si aún no tienes una, deberás crearla para continuar.

Paso 2. Captura los datos de vehículo: Selecciona el trámite de Alta de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal e ingresa la información solicitada, como marca, modelo, número de serie (VIN) y demás características del vehículo.

Paso 3. Sube la documentación: La plataforma solicitará cargar el formato digital los documentos requeridos, entre ellos:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Factura o documento que acredite la propiedad del vehículo.

Número de serie (VIN) visible o documentación donde aparezca.

Los documentos adicionales que solicite la autoridad, según el tipo de vehículo.



Paso 4. Revisa la información: Antes de enviar la solicitud, verifica que todos los datos y documentos sean correctos. Cualquier error podría retrasar la validación del trámite.

Paso 5. Envía la solicitud: Una vez confirmada la información, envía el trámite para que la SEMOVI revise la documentación y valide que cumple con los requisitos.

Paso 6. Da seguimiento al proceso: Podrás consultar el estatus de tu solicitud desde la plataforma. Si la autoridad detecta alguna inconsistencia, te notificará para que realices las correcciones necesarias.

Paso 7. Obtén tu registro: Cuando la solicitud sea aprobada, recibirás la confirmación del registro de tu vehículo de movilidad eléctrica personal conforme al procedimiento establecido por la SEMOVI.

En la Ciudad de México ya inició la regulación de los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal.



Si tienes uno, te compartimos el proceso para darlo de alta. 👇✅



🔗https://t.co/eruooAUcm2 pic.twitter.com/DNOkvuI2cj — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) July 4, 2026

¿Por qué es importante realizar el registro?

El registro permite identificar los vehículos de movilidad eléctrica que circulan en la Ciudad de México y facilita su incorporación al padrón correspondiente.

Además, cumplir con este trámite ayuda a que los usuarios circulen conforme a la normatividad vigente y evita contratiempos durante revisiones o procedimientos administrativos.