AMLO va por reforma que desaparece 18 organismos y fideicomisos de Gobierno

La Cámara de Diputados recibió una iniciativa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre una reforma que fusiona y desaparece al menos 18 organismos y fideicomisos de Gobierno.

Esta reforma plantea fusionar, integrar y extinguir 18 organismos desconcentrados, descentralizados, fideicomisos y unidades administrativas y transfiere sus recursos a secretarias de Estado para atender necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional, entre ellos el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿Cuáles son los organismos que AMLO plantea desaparecer?

Estos son los organismos que sufrirían cambios en la propuesta de AMLO:



La Coordinación General de la Comar, deje de ser un órgano desconcentrado y se convertiría en una Unidad Administrativa, dependiente de la Secretaria de Gobernación.

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes también deja de ser órgano desconcentrado y se convertiría en Unidad Administrativa Sistema Integral de la Familia.

Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas se transforma en Unidad Administrativa, dependerá de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura se integra a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano desconcentrado de la Secretaria de Agricultura.

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera pasaría a ser Unidad Administrativa de la Secretaria de Agricultura.

Fideicomiso de Fomento Minero, se elimina su participación en el Servicio Geológico Mexicano.

Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, se convierte en Unidad Administrativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas también será una Unidad Administrativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, busca convertirse en Unidad Administrativa de la Conagua.

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático pasaría a ser Unidad Administrativa de la Secretaria De Medio Ambiente.

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, pasa a ser Unidad Administrativa de la Secretaria de Energía.

Instituto Mexicano de la Juventud deja de ser órgano descentralizado de la Secretaria de Bienestar y se convertiría en una Unidad Administrativa de la Secretaria del Trabajo.

Instituto Nacional de la Economía Social se convertiría en Unidad Administrativa de la Secretaria del Bienestar.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ahora se convierte en Unidad Administrativa de la Secretaria de Bienestar.

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad también será Unidad Administrativa de la Secretaria de Bienestar.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción se eliminaría .

. Dirección General de Publicaciones deja ser Unidad Administrativa de la Secretaria de Cultura y pasa a formar parte del Fondo de Cultura Económica.

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia se convierte en Unidad Administrativa de la Secretaria de Salud.

En el caso de los organismos que se buscan desaparecer, como el de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, su presupuesto asignado se trasladaría a la Secretaria de la Función Pública.

¿Por qué AMLO propone reforma que busca desaparecer 18 organismos?

En la exposición de motivos, AMLO considera que estas acciones de desaparecer, trasladar, integrar, convertir, contraer o fusionar son necesarias debido a que hay “funciones que se encuentran duplicadas o segmentadas de manera innecesaria en varias instancias”.

Se señala que esta acción “permitirá eliminar la dispersión de recursos para dirigirlos a las funciones sustantivas del Estado y satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional".

La iniciativa de reforma del presidente AMLO se turnó a las Comisiones de Transparencia y anticorrupción, Gobernación y Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual votación.