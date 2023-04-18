“Vamos a cuidar la información": AMLO acusa a Estados Unidos de espiar al Ejército y la Marina

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este acusó directamente a Estados Unidos por un supuesto espionaje a la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

"Tenemos ya que cuidar nuestra información por seguridad nacional. Vamos a cuidar la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del pentágono", señaló.

Asimismo, añadió que hay filtración de información por parte de la DEA y recientemente el pentágono. "Tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos ni se va a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó a Estados Unidos de espiar al Ejército y la Marina y adelanta que toda la información de esas secretarías será reservada pic.twitter.com/Y7dOYndKjV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023

AMLO destacó que si hay información de seguridad nacional no se debe de dar a conocer. En ese sentido, reafirmó que la Semar, la Sedena y el gobierno de México son respetuosos de los derechos humanos y no se hace espionaje.

AMLO condena infiltración de la DEA en Los Chapitos

Durante la conferencia matutina del pasado lunes, el presidente AMLO sentenció como una "intromisión abusiva y preportente" la infiltración de la DEA en el grupo delincuencial "Los Chapitos", esto después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara cargos contra casi 30 miembros del Cártel de Sinaloa.

“No puede haber agentes extranjeros en nuestro país. Podemos compartir información, pero son solo los elementos del Ejército mexicano, de la Marina y de la Guardia Nacional los que pueden intervenir (...) Ese es el problema. Vamos a seguirles insistiendo, persuadiéndolos, de que no van a lograr nada así. Son campañas del pentágono. ¿Qué tienen que andarse metiendo?”, dijo el mandatario.

Cabe destacar que los cargos en contra de los miembros del Cártel de Sinaloa fueron a causa del tráfico ilegal del fentanilo, droga que ha ocasionado una crisis en Estados Unidos y críticas hacia México.