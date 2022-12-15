Senado aprueba “Plan B” de Reforma Electoral de AMLO

Luego de 18 horas de debate desde que inició la sesión, el Pleno del Senado aprobó en lo general y particular el "Plan B" de la Reforma Electoral, enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con modificaciones de cómo se recibió de la Cámara de Diputados.

En el Senado se discutieron más de mil 200 reservas que se presentaron del "Plan B" de la Reforma Electoral y tras varias horas en lo particular hubo 68 votos a favor, 50 en contra y cero abstenciones.

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El dictamen del "Plan B" de la Reforma Electoral de AMLO se turnará a la Cámara de Diputados para las adecuaciones correspondientes.

La aprobación en lo general del dictamen ocurrió durante la noche, cuando el "Plan B" de la Reforma Electoral obtuvo 58 votos a favor y 49.

El Pleno del Senado aprobó restituir lo que las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda eliminaron como es el celebrar convenios para la distribución de votos entre partidos y el que puedan guardar los recursos cuando no hayan sido utilizados esos remanentes de las prerrogativas que reciben conforme a la ley.

Durante la discusión, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, subió a tribuna a presentar un voto en particular sobre el "Plan B" de la Reforma Electoral, aclaró, de manera personal. Señaló que los diversos ordenamientos legales vulneran principios constitucionales. Dijo que es académico y no se puede separar de sus principios.



¿Qué contiene el "Plan B" de la Reforma Electoral?

La reforma electoral aprobada por los senadores mantiene la transferencia de votos entre partidos por presiones del Partido Verde. Esto se había cambiado en comisiones y se volvió a establecer. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad, y los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.

También se permiten los remanentes de los partidos, lo que significa que podrán mantener sus recursos en caso de que no los utilicen durante el año. Este punto también fue modificado en comisiones pero el Pleno lo volvió a implementar. Estos puntos fueron criticado por AMLO pero aun así los mantuvieron.

Se establece la permanencia de la sala Regional Especializada del Tribunal Electoral como está actualmente. Esta había desaparecido en el dictamen de la Cámara de Diputados.

Se mantiene el mínimo de militantes requeridos para que un partido no pierda el registro.

También se aprobó una reserva al artículo 87 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a través del cual se establece que cada partido es responsable del ejercicio libre de sus prerrogativas y presentará por sí mismo la comprobación correspondiente, esto aplica a los procesos en los que los partidos políticos vayan en coalición.

Los partidos políticos deberán incluir la postulación de sus candidaturas a diputaciones, por ambos principios, al menos 25 postulaciones a personas pertenecientes a una comunidad indígena, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes. El dictamen de la Cámara de Diputados planteaba poco más de 34 candidaturas.

Se aceptó una reserva a través de la cual se reforma la Unidad de Fiscalización por una Unidad Ejecutiva, para establecer las tareas de desarrollo de fiscalización y transparencia de los recursos y procesos electorales, a fin de dar certeza a la sociedad para que sus derechos políticos-electorales no sean violentados.

En relación a los actos anticipados de campaña se evita que las autoridades electorales admitan o den trámite a procedimientos sancionadores sostenidos por interpretaciones con carga partidista, sin sustento en la ley, y que se pueden traducir como persecuciones políticas.

Se aprobó una reserva la cual establece que, si en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización advierte que un partido político omitió retener o enterar sus impuestos federales, no podrá ser sancionada la omisión hasta que se decrete por la autoridad hacendaria correspondiente.

Se establece que los mexicanos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto mediante la entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en embajadas o consulados, o en su caso por correo o por vía electrónica, por lo que especifican los lineamientos para dicho ejercicio.

Se indica que en materia electoral será inviolable el ejercicio del periodismo; no será sujeto de limitación previa, inquisición ni medidas cautelares por autoridad alguna.

Se eliminó la disposición que proponía que al partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, se le cancelará registro, salvo que haya conservado el registro como partido local, en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas.

Luego de su aprobación en lo general y en lo particular, el dictamen se devolvió con los cambios incorporados a la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

El resto de las disposiciones se mantienen como se aprobaron en la Cámara de Diputados. Con esto se mantiene la eliminación de las Juntas Distritales.