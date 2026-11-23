¡No te quedes incomunicado! Si tu número de teléfono termina en “7” aún estás a tiempo de realizar la vinculación de tu línea; te compartimos los pasos y requisitos clave para poder darla de alta antes de que termine noviembre 2026.

En caso de no registrar tu línea telefónica se suspenderán llamadas, mensajes y conexión a internet, siempre y cuando sea por datos móviles.

¿Cuándo es la fecha límite para registrar líneas celulares con terminación “7”?

Los celulares con terminación “7” tienen hasta el próximo lunes 30 de noviembre para cumplir con la vinculación de líneas en México.

Fecha prórroga para registrar líneas que terminen en “7”

No entres en pánico. Una vez que pase la fecha límite, los usuarios tienen tres días más para poder registrar el celular, por lo que aún podrán vincularse hasta el 4 de diciembre.

¡Que no se te pase la fecha! ⏰ Si tu número celular termina en 7️⃣, tienes hasta el 30 de noviembre para vincular tu línea y evitar la suspensión temporal del servicio. Realiza tu trámite fácil y rápido en la plataforma de tu compañía, ubícala en: https://t.co/5fdrUWqeql #YoRegistro — CRTGobMX (@CRTGobMX) November 19, 2026

Requisitos para vincular tu número de teléfono con CURP

Para completar el registro de las líneas telefónicas en México, lo único que necesitas para realizar el trámite son los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE).

Credencial para votar (INE). CURP: Clave Única de Registro de Población.

Clave Única de Registro de Población. Prueba de vida (selfie): Obligatoria únicamente si realizas el trámite de forma remota/digital para validar tu identidad con la identificación.

¿Cómo registrar tu línea celular con terminación “7”? Pasos para hacerlo

Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Agrega tu número telefónico.

Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento.

por ambos lados, para verificar el documento. Valida tu identidad utilizando la cámara de tu celular; sigue las instrucciones que muestre en la pantalla y listo.

El portal oficial de la CRT cuenta con tutoriales específicos para cada una de las compañías telefónicas en las que esté dado de alta tu número de celular.

¿Tienes dudas o algún problema para vincular tu línea celular? 📲 Contáctanos a través de nuestros canales de atención y recibe apoyo durante el proceso. 📩🤝 Más información en: 🔗https://t.co/VUdmsZUVEZ #YoRegistro https://t.co/0WoE9ncGsu — CRTGobMX (@CRTGobMX) November 15, 2026

Calendario para el registro de celulares 2026 en México

¡Que no se te pase la fecha! La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.