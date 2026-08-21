¿Se qudarán sin línea telefónica? Esto pasa con el registro de números telefonicos de mexicanos que viven en Estados Unidos

La suspensión de una línea telefónica puede dejar al usuario sin llamadas, mensajes o datos móviles, como ya ocurre en México tras el vencimiento de los plazos para vincular las líneas telefónicas. La medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), también genera dudas entre los mexicanos que viven en Estados Unidos y mantienen un número de México: ¿qué pasa con esas líneas?

¿Qué pasa con los mexicanos que viven en Estados Unidos?

Entre las preguntas más frecuentes existe lo que pasará con los mexicanos y mexicanas que radican en Estados Unidos y que mantienen una línea telefónica de un operador con servicios en México sí podrán realizar el registro de manera remota.

Para completar el proceso, deberán contar con una identificación oficial mexicana vigente como la INE, sin necesidad de encontrarse en el país.

¿Qué servicios se perderán si te suspenden la línea?

En caso de que no hayas registrado número de celular antes de la fecha límite, los usuarios dejarán de recibir llamadas, mensajes de texto y la conectividad a internet por medio de datos móviles.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRT) los dispositivos que no fueron registrados perderán sus accesos a las aplicaciones de bancos, redes sociales y otras aplicaciones que requieran del número telefónico.

Si tu número celular termina en 1, realiza la vinculación de tu línea ahora. ¡Es tu turno!



📅 Tienes hasta el 31 de agosto para hacerlo y evitar la suspensión temporal de tu servicio.



🔗 Ingresa a https://t.co/VUdmsZUVEZ y encuentra la plataforma de tu compañía.#YoRegistro pic.twitter.com/FRVFkYKGTR — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 19, 2026

Calendario para el registro de líneas de celulares 2026

La CRT dio a conocer el calendario con las fechas clave para el registro de líneas de celulares para este 2026:



Terminación "1" - 31 de agosto

Terminación "2" - 15 de septiembre

Terminación "3" - 30 de septiembre

Terminación "4" - 15 de octubre

Terminación "5" - 31 de octubre

Terminación "6" - 15 de noviembre

Terminación "7" - 30 de noviembre

Terminación "8" - 15 de diciembre

Terminación "9" - 31 de diciembre

¿Cómo hacer el registro para no quedarme sin línea?

Los pasos para registrar tu línea y no quedarte sin ella es entrar al portal web o a la aplicación de tu compañía telefónica.

Tienes que seleccionar la opción vincular o registrar línea con indentidad, proporcionar tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y agregar tu identificación oficial.