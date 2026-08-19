No quiero registrar mi celular: ¿existen otras opciones para no perder mi línea telefónica?

Luego de que venciera el plazo para que los números que terminan en “0” realizaran el registro de la línea telefónica, algunos usuarios ya comenzaron a experimentar la suspensión del servicio. Ante esto, surgen dudas sobre qué opciones existen si no se realizó el trámite a tiempo y si todavía es posible recuperar el número.

¿Qué hago si no quiero registrar mi línea?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha señalado en diversas ocasiones que, al no realizar la vinculación, la línea telefónica será suspendida de inmediato , perdiendo la opción de hacer llamadas, enviar mensajes o usar internet, siempre y cuando el usuario no esté conectado a una red Wi-Fi.

Si bien existen alternativas para quienes deciden no realizar el trámite, en la práctica ninguna garantiza las mismas condiciones que conservar un número mexicano, especialmente para quienes tienen sus aplicaciones bancarias, servicios y cuentas vinculados a su línea.

Entre las opciones se encuentran:



Uso de eSIM internacional : Suele activarse digitalmente y puede funcionar sin que el número esté asociado a las compañías telefónicas que operan en México; el problema es que tu dispositivo no siempre puede ser compatible.

Suele activarse digitalmente y puede funcionar sin que el número esté asociado a las compañías telefónicas que operan en México; el problema es que tu dispositivo no siempre puede ser compatible. Estar conectado a tu Wi-Fi: Si no registras la línea telefónica, algunas opciones de mensajería pueden seguir funcionando solo si estás conectado a una red, como Telegram o Discord.

Aunque pueden ser una buena opción, en realidad ninguna sustituye a los servicios que prestan las compañías telefónicas, especialmente si el número está vinculado a una aplicación bancaria donde se reciben mensajes para autorizar compras.

Tu número de toda la vida sigue esperándote. 🫵



Entra al portal de tu compañía, vincula tu línea y vuelve a disfrutar de todos tus servicios. 🛜📲https://t.co/VUdmsZUVEZ 🔗#YoRegistro pic.twitter.com/8y8v5bYZuo — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 19, 2026

¿Cómo puedo recuperar mi línea telefónica?

Si no registraste tu línea a tiempo, aún sigues teniendo acceso a llamadas de emergencia y atención ciudadana; y mediante conexión a una red inalámbrica, puedes realizar el trámite a través del portal web.



Para reactivarla, solo necesitas realizar los siguientes pasos: Ingresa al portal y busca tu compañía telefónica. Selecciona la opción de vincular o registrar línea con identidad. Proporciona tu Clave Única de Registro de Población (CURP). Agrega tu identificación oficial, siguiendo las instrucciones que te da la página.

De acuerdo con datos del Gobierno, si tu servicio ya fue suspendido, la señal se reactiva de forma inmediata o en un par de minutos después de completar la vinculación.