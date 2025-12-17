Aunque pagues plan: fecha en que inicia el registro obligatorio de celulares en 2026

Como una medida para combatir el delito de extorsión, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) iniciará en enero de 2026 el registro obligatorio de celulares en México.

Por disposición oficial, todos los usuarios de cualquier compañía telefónica deberán vincular su línea con un usuario identificado, sin importar si desde hace años cuentan con un plan o están en prepago.

¿Cuándo inicia el registro obligatorio de celulares en 2026?

Si bien, la medida entra en vigor el 9 de enero de 2026 , el registro no será inmediato para todos los usuarios. Pues a partir de esa fecha, todas las compañías telefónicas tendrán 30 días para habilitar las plataformas.

Los usuarios podrán completar el proceso sin ningún costo durante otros 120 días. Es decir, tienen cuatro meses antes de que la línea sea suspendida de por vida.

📣 A todas las personas usuarias de #TelefoníaMóvil📱

Tu operador de telefonía debe informarte de manera clara, accesible y oportuna, sobre los requisitos y modalidades para que puedas realizar la vinculación de tu línea telefónica.



Debes recibir esta información antes del 8 de… pic.twitter.com/KUP11AqqYj — CRTGobMX (@CRTGobMX) December 12, 2025

¡Ojo! Algunas compañías habilitarán sus sitios a partir del 6 de enero de 2026. En ese momento podrán vincularse subiendo los documentos requeridos en caso de ser persona física o moral.

A partir del 30 de junio de 2026, todas las líneas no vinculadas quedarán fuera de servicio , y únicamente podrán realizar llamadas de emergencia.

Requisitos para vincular tu línea telefónica

Para realizar el registro será necesario presentar una identificación oficial vigente y proporcionar datos personales básicos.



Los mexicanos podrán utilizar su INE, pasaporte, CURP biométrica o RFC si se trata de una persona moral

si se trata de una persona moral Extranjeros deberán presentar pasaporte vigente

En todos los casos se solicitará el nombre completo, tal como aparece en la identificación. Si los documentos no están actualizados, el sistema rechazará la inscripción.

La @CRTGobMX aprueba y emite los Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles.



🔗 https://t.co/zMBglf2NVC pic.twitter.com/mUz7IbYvnE — CRTGobMX (@CRTGobMX) December 9, 2025

Si eliges hacer el trámite en línea, la compañía telefónica te pedirá además una foto para validar tu identidad y confirmar que los documentos corresponden al titular.

Cada operador habilitará una plataforma para que los usuarios puedan verificar si el número ya está vinculado o si necesitan subir la documentación. De igual forma, el trámite se podrá realizar en cualquier Centro de Atención.

