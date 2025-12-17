¿Qué pasa con mi número si no cumplo con el registro obligatorio de celulares en 2026?

El nuevo marco regulatorio para las telecomunicaciones establece que el año 2026 será clave para la regularización de líneas móviles. Si eres un usuario que aún no ha completado el registro obligatorio de celulares , es fundamental entender las medidas que las autoridades y operadoras tomarán para garantizar la seguridad del sistema.

A partir del 9 de enero de 2026, la entrada en vigor del registro obligatorio para todas las líneas de telefonía móvil será una realidad. Esta disposición, señalan las autoridades competentes, tiene como propósito fundamental erradicar el anonimato que actualmente facilita la ejecución de conductas ilícitas, tales como la extorsión, el secuestro, la trata de personas y diversos tipos de fraude. Mediante esta normativa, cada número telefónico en circulación deberá estar plenamente asociado a la identidad de un usuario, ya sea una persona física o una empresa.

Esto pasará con tu número si no cumples con el registro obligatorio de celulares en 2026

Para quienes se preguntan sobre las consecuencias de no acatar esta disposición, la normativa es clara. Los usuarios dispondrán de un periodo de implementación que se extiende por 120 días hábiles tras el inicio del proceso de vinculación.

Si al llegar a junio de 2026 la línea no ha sido vinculada con los datos personales del titular, el servicio será suspendido de manera inmediata. Es importante precisar que la suspensión no implica la pérdida definitiva de la línea; el número se mantiene en reserva y podrá ser rehabilitado en el momento en que el propietario complete el trámite de identificación.

📣 A todas las personas usuarias de #TelefoníaMóvil📱

Tu operador de telefonía debe informarte de manera clara, accesible y oportuna, sobre los requisitos y modalidades para que puedas realizar la vinculación de tu línea telefónica.



Debes recibir esta información antes del 8 de… pic.twitter.com/KUP11AqqYj — CRTGobMX (@CRTGobMX) December 12, 2025

No obstante, mientras persista la suspensión, el dispositivo solo podrá ser utilizado para establecer contacto con servicios de atención ciudadana y números de emergencia.

El procedimiento para formalizar la vinculación. Los ciudadanos tendrán la opción de realizar el trámite de manera presencial en los establecimientos de atención de sus proveedores o de forma virtual a través de las plataformas digitales de gestión de cada compañía.

Los elementos indispensables para validar la identidad incluyen una identificación oficial con fotografía vigente y la verificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) ante las instancias registrales correspondientes. Las empresas de telefonía se encargarán de almacenar el nombre del titular, su clave de registro y el número telefónico.

¿Es obligatoria la CURP biométrica para registrar un celular?

En cuanto a la controversia sobre la CURP con datos biométricos, que incorpora rasgos como el iris y huellas digitales, aunque algunas compañías podrían comenzar a solicitar este formato avanzado, no será el único camino para cumplir con el requisito.

Se permitirá el uso de documentos tradicionales como el pasaporte o la credencial de elector. Sin embargo, existe una discrepancia legal relevante, ya que mientras la presidencia de la República sostiene que la entrega de datos biométricos es una decisión opcional de la ciudadanía.

Para facilitar la transparencia en este proceso, a partir de febrero de 2026 se habilitará un portal donde los usuarios podrán consultar qué líneas telefónicas se encuentran vinculadas a su identidad personal o empresarial, permitiendo un mayor control sobre sus datos en este nuevo esquema de seguridad en las telecomunicaciones.

