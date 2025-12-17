¿Necesitas la CURP Biométrica para el registro obligatorio de celulares en 2026?

A partir del 9 de enero se pondrá en marcha un nuevo esquema de registro obligatorio de celulares , regulación en el sector de las telecomunicaciones que precisa a que todas las líneas de telefonía móvil en el país estén vinculadas directamente a la identidad de un usuario, ya sea como individuo o bajo la figura de una corporación.

Nueva regulación para líneas móviles: Todo lo que debes saber sobre el registro obligatorio en 2026

Esta determinación, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, tiene como propósito fortalecer la seguridad pública para intentar frenar actividades delictivas como la extorsión, el secuestro, el fraude y la trata de personas , eliminando el anonimato que hasta ahora, y en algunos casos, permitía el uso indebido de los servicios de comunicación inalámbrica.

Aunque el proceso formal de inscripción arranca en la fecha mencionada, las autoridades han aclarado que existirá un periodo de transición para su cumplimiento.

Actualmente, la gran mayoría de los usuarios nacionales, utiliza esquemas de prepago que carecen de una vinculación de identidad estricta, a diferencia de quienes cuentan con contratos de pospago que ya cumplen de antemano con esta disposición.

Fechas clave y plazos para el registro de tarjetas SIM

La normativa establece consecuencias claras para quienes no realicen el trámite en un lapso de 120 días hábiles, lo que proyecta una fecha límite hacia finales de junio de 2026.

¿Qué pasa si no registro mi celular?

Si un número no es asociado a los datos de un titular antes de que expire el plazo, el servicio será interrumpido de manera temporal. Durante este estado de suspensión, el dispositivo solo podrá contactar a servicios de emergencia o centros de atención ciudadana, aunque el usuario podrá recuperar la funcionalidad plena de su línea en el momento en que formalice su registro.

Requisitos y documentos para registrar tu celular en 2026

Para efectuar la vinculación, los proveedores habilitarán mecanismos tanto presenciales en sus puntos de atención como digitales a través de sus propias plataformas de gestión. Los requisitos mínimos incluyen una identificación oficial con fotografía y la validación de la Clave Única de Registro de Población ante el Registro Nacional de Población.

¿Se necesita CURP biométrica para vincular el número celular?

Un punto de debate reciente ha sido la implementación de la CURP con elementos biométricos , una versión digital y física avanzada que incluye huellas digitales, escaneo de iris y firma electrónica.

Algunas operadoras de telefonía han señalado que comenzará a solicitar este documento para sus procesos de registro a partir de enero de 2026, también se ha confirmado que no será un requisito excluyente, ya que se podrán utilizar otras identificaciones como el pasaporte o la credencial para votar.

La administración federal ha indicado que la entrega de datos biométricos es una decisión opcional de la ciudadanía, aunque se conoce que en el Diario Oficial de la Federación se describe a la CURP como el documento nacional de identidad obligatorio y de aceptación universal para acceder a trámites y servicios en todo el territorio nacional.

