Regresan a México los héroes de cuatro patitas que salvaron vidas en Venezuela

Hace tres semanas, la tierra se sacudió en Venezuela con dos devastadores terremotos. Entre el silencio de las ruinas y la desesperación de la gente, un equipo mexicano cruzó la frontera con la tecnología de localización más infalible del mundo: el olfato y la nobleza de los binomios caninos de la Cruz Roja Mexicana.

Tras 12 extenuantes días en la zona de desastre, los rescatistas Marco Franco, Gonzalo Granados y Edgar Martínez volvieron a casa junto a sus leales compañeros de cuatro patas: Hie, Ordi, Kenai y Bam, cuatro perritos Border Collies que se convirtieron en la viva imagen de la esperanza.

Buscar el aliento de la vida

Aunque en las fotos suelen lucir botas y chalecos especiales, en el terreno la realidad es muy distinta. “Cuando el perro entra a buscar, entra completamente desnudo, sin nada”, explica Edgar Martínez, detallando que así evitan atorarse entre el concreto y los fierros.

Guiados de forma autónoma y por señas a la distancia, estos Border Collies no buscan cualquier rastro: buscan el suspiro de la vida. Su olfato está tan finamente entrenado que detecta la respiración de las personas atrapadas. Al percibirla, el can se planta en el lugar y ladra con insistencia para alertar a los rescatistas.

Amor que desafía el peligro

La misión fue un reto enorme. El terreno era inestable y las constantes réplicas obligaban a evacuar constantemente. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena. El equipo logró rescatar a personas con vida y recuperar cuerpos para entregarlos a sus seres queridos. “Es vital para que las familias tengan un cierre en medio de tanto dolor”, nos compartió su experiencia Marco Franco.

En este noble equipo conviven la juventud y la experiencia: desde el pequeño Kenai, de apenas 3 años, hasta los veteranos Ordi y Bam, quienes a sus 8 años están a las puertas de un muy merecido retiro.

Detrás de cada ladrido hay años de juego, disciplina y un vínculo de amor inquebrantable. Hoy descansan en casa, pero cuando el deber los llama, estos héroes peludos se convierten en los titanes que nos recuerdan que, aun en la peor tragedia, siempre hay una pata dispuesta a sostenernos.

¡Gracias por su heroica labor!