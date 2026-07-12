Nueva integrante del Ejército: Laika, la perrita donada por Venezuela, llega a México

Llegó a territorio nacional la perrita Laika, la cual fue donada a México por el Gobierno de Venezuela como muestra de agradecimiento al apoyo brindado tras los terremotos por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea.

Los elementos mexicanos formaron parte del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, que fue enviado a Venezuela para participar en las labores de búsqueda y rescate por los sismos registrados el 24 de junio, que dejaron un saldo de 4 mil 333 personas fallecidas, hasta el último reporte de las autoridades.

Secretaría de la Defensa Nacional le da la bienvenida a Laika

A través de su cuenta de X, la Secretaría de la Defensa informó la llegada de la nueva integrante del escuadrón Proteo, procedente de Venezuela.

La dependencia explicó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó la perrita Laika al Gobierno de México como símbolo de agradecimiento por la ayuda humanitaria proporcionada después de los terremotos.

"¡Le damos la bienvenida a la nueva integrante del escuadrón Proteo, proveniente de Venezuela! La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, donó una perrita al Gobierno de México, como muestra de agradecimiento a la solidaridad y esfuerzo desplegado por mujeres y hombres del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional que integraron el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria "Yumare", tras los sismos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano", se lee en el comunicado.

¡Le damos la bienvenida a la nueva integrante del escuadrón Proteo, proveniente de Venezuela!



La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, donó una perrita al Gobierno de México, como muestra de agradecimiento a la… pic.twitter.com/uJwPJ9PVG6 — @Defensamx (@Defensamx1) July 11, 2026

Dos binomios caninos llegan a Venezuela para ser entrenados

Las autoridades venezolanas solicitaron al Ejército Mexicano el entrenamiento especializado de dos binomios caninos pertenecientes a la Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela, junto con sus respectivos manejadores.

El objetivo de esta capacitación es fortalecer sus conocimientos en la búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, mediante un programa de instrucción impartido por personal especializado del Ejército Mexicano.

Los dos perritos, de raza belga malinois, viajaron el 9 de julio junto con sus manejadores y el agrupamiento del Ejército Mexicano. El programa de adiestramiento se llevará a cabo en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, de agosto a diciembre de 2026.