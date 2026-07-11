Últimas noticias de la tragedia en Venezuela; estas son las cifras oficiales de muertos, heridos y rescatados al 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio del 2026, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un informe oficial actualizado, donde el saldo de emergencia nacional provocada por el reciente desastre natural —que se caracterizó por registrar más de mil réplicas— y hasta el momento confirma un total de 4 mil 333 personas fallecidas, más de 16 mil heridos y 856 edificios afectados en el país, lo que continúa el despliegue internacional de rescate.

Este balance de víctimas oficial también reveló a un total de 31 mil 193 pacientes atendidos en la red de salud y atención prehospitalaria, generando una sobresaturación en la red de salud. Asimismo, la infraestructura y crisis de vivienda reporta daños materiales críticos con al menos 190 edificios colapsados en su totalidad y 856 afectados, lo que dejó a 17 mil 907 personas sin vivienda.

El pasado 24 de junio de 2026 el doble sismo 7.2 y 7.5 grados a la escala de Richter sacudió a Venezuela, dejando una de las mayores tragedias registradas en el país.|Gobierno de Venezuela

Asimismo, los refugios y la atención a damnificados continúa, con un total de 87 mil 794 familias atendidas que lamentablemente fueron desplazadas; 94 campamentos transitorios instalados y 18 mil 437 personas que actualmente viven en estos refugios. Finalmente, la fuerza de rescate y apoyo humanitario generó un total de 6 mil 462 personas salvadas y con vida, esto gracias al esfuerzo en conjunto de los socorristas.

El despliegue total de ayuda fue de 31 mil 837 efectivos, un total de 30 mil 197 voluntarios y el apoyo de 2 mil 422 rescatistas internacionales. Finalmente, los suministros vitales y la situación actual generó la entrega de recursos básicos con 9 mil 766 toneladas de alimentos y más de 16.6 millones de litros de agua. Sin embargo, la advertencia sobre la actividad sísmica continua con mil 202 réplicas registradas.

¿Cómo apoyar a Venezuela actualmente?

Para apoyar a Venezuela actualmente, especialmente tras los devastadores sismos recientes y la crisis humanitaria, la vía más eficiente es realizar donaciones económicas a organizaciones humanitarias. Esto permite comprar insumos médicos y alimentos directamente en el país sin incurrir en problemas logísticos, aduaneros o de inflación.