Venezuela regala una perrita a México en agradecimiento por apoyo tras los sismos

El gobierno de Venezuela entregó a una perrita al Gobierno de México como muestra de agradecimiento por la labor del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, integrado por personal de las fuerzas armadas, tras los sismos registrados el pasado 24 de junio en ese país.

Durante el acto también fueron entregados los perros “Sol” y “Sara”, que viajarán a México juntos con sus manejadores para recibir capacitación especializada.

Los dos binomios caninos serán adiestrados en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, de agosto a diciembre de 2026, en labores de búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas.

Perrito venezolano llega a México como regalo

La ceremonia se llevó a cabo el 8 de julio en Caracas y fue encabezada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, acompañada por el embajador de México en ese país.

Reciben tres ejemplares de raza belga malinois|Especial

El General Brigadier de Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas, comandante del Agrupamiento “Yumare, recibió tres ejemplares de raza belga malinois.

La perrita fue donada al Gobierno de México como símbolo de gratitud, fraternidad y la cooperación entre ambas naciones, fortaleciendo los laos bilaterales construidos a través de las misiones de ayuda humanitaria.

Durante la ceremonia también se anunció que la Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela solicitó al Ejército Mexicano la capacitación especializada de dos manejadores caninos venezolanos, quienes viajarán a México junto con sus perros “Sol” y “Sara” al regreso del Agrupamiento “Yumare”.

Los binomios caninos serán entrenados para localizar a personas atrapadas en estructuras colapsadas

Los perros serán entrenados de agosto a diciembre de 2026 en el Centro de Adiestramiento de la policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde recibirán formación en búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, una de las especialidades en las que el Ejército Mexicano cuenta con reconocimiento nacional e internacional.

México recibe una perrita de Venezuela como agradecimiento; dos perros rescatistas serán capacitados por Sedena|Especial

Con la donación de la perrita y el adiestramiento de los binomios "Sol" y "Sara", México y Venezuela refrendan su cooperación en materia de ayuda humanitaria y fortalecen los vínculos de amistad y colaboración entre ambos países.