El regreso a clases pega al bolsillo: útiles escolares suben hasta 40% este 2026

El regreso a clases este septiembre 2026 representa un nuevo reto para la economía de las familias mexicanas, pues surtir la lista escolar implica desembolsar una cantidad importante de dinero.

Algunos útiles escolares registraron incrementos de hasta 40% respecto a 2025, mientras que el gasto también contempla uniformes, zapatos, mochilas y otros materiales.

Los precios varían según el grado escolar y las marcas elegidas: hay cuadernos desde 28 pesos, plumas de 8 pesos, gomas desde 10 pesos y sacapuntas desde 15 pesos, pero al sumar todos los productos, el presupuesto puede crecer rápidamente.

A esto se le suma el costo del uniforme, que puede estar en 600 pesos, así como el calzado y la mochila.

Ante este regreso a clases, comparar precios, reutilizar artículos del ciclo anterior y revisar la lista oficial de la SEP son alternativas para hacer rendir mejor el presupuesto familiar durante esta temporada.